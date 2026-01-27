Руски удар по влак в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски осъди като „тероризъм“ руския удар с дрон срещу влак в Североизточна Харковска област. Зеленски съобщи, че четирима души са били убити.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна се случват много хубави неща, без да уточнява какви. Преговарящи от Русия и Украйна се срещнаха миналия уикенд в Абу Даби за преговори с посредничеството на американски официални представители. Следващият кръг разговори се очаква на 1 февруари.

Президентът Володимир Зеленски е готов за лична среща с Владимир Путин, по време на която двамата да решат най-чувствителните въпроси от мирния план – териториите и Запорожката АЕЦ, но Русия продължава да бъде основното препятствие пред мирния процес, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига.

Според него руската делегация в продължаващите мирни преговори с Украйна е претърпяла "качествена промяна". "Това са различни хора и вече нямаше псевдоисторически лекции. Разговорите бяха много целенасочени", коментира украинският топ дипломат.

Руската страна вече се оглавява от адмирал Игор Костюков, ръководител на руското военно разузнаване, заедно с висши представители на Министерството на отбраната.