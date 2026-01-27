БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Руски удар по влак в Украйна

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Тръмп: В преговорите се случват хубави неща

Руски удар по влак в Украйна
Снимка: Архив/БТА
Украинският президент Володимир Зеленски осъди като „тероризъм“ руския удар с дрон срещу влак в Североизточна Харковска област. Зеленски съобщи, че четирима души са били убити.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна се случват много хубави неща, без да уточнява какви. Преговарящи от Русия и Украйна се срещнаха миналия уикенд в Абу Даби за преговори с посредничеството на американски официални представители. Следващият кръг разговори се очаква на 1 февруари.

Президентът Володимир Зеленски е готов за лична среща с Владимир Путин, по време на която двамата да решат най-чувствителните въпроси от мирния план – териториите и Запорожката АЕЦ, но Русия продължава да бъде основното препятствие пред мирния процес, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига.

Според него руската делегация в продължаващите мирни преговори с Украйна е претърпяла "качествена промяна". "Това са различни хора и вече нямаше псевдоисторически лекции. Разговорите бяха много целенасочени", коментира украинският топ дипломат.

Руската страна вече се оглавява от адмирал Игор Костюков, ръководител на руското военно разузнаване, заедно с висши представители на Министерството на отбраната.

#ударен влак #руски удар #Русия #Украйна

