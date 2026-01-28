БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Партии с декларации за Деня на Холокоста

Чете се за: 06:52 мин.
Политика
парламентът намали лихвите студентските кредити
Снимка: БТА
Във връзка с Международния ден за възпоменание на Холокоста, политическите партии в парламента излязоха декларации, с които изразяват своята почит към жертвите и паметта и историческата истина.

Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС прочете в декларация от парламентарната трибуна във връзка с Деня на Холокоста и осъди хитлерофашисткия режим.

„Ден, който не принадлежи само на историята, а на моралната съвест на човечеството, в който почитаме паметта на милионите невинни жертви и унищожените човешки животи от една мракобесна идеология. Паметта не може да бъде избирателна. Тя не принадлежи на един или двама, а на всеки един живот прекъснат обезценен и заличен. Холокостът показва докъде може да стигне човекът, когато другият престане да бъде човек за него, а се превърне в число, категория или заплаха. Това зло не е било стихийно, то е било системно рационализирано и прието именно затова паметта за него не е просто историческа, а философска и морална необходимост. Да помним означава да не мълчим, означава да не оправдаваме, означава да не свеждаме трагедията до символ подобен за момент не съпричастност защото за съжаление и днес сме свидетели на нестихваща омраза на разделение на език, който отново обезчовечава. Това прави паметта не завършена акт а непрекъснато задължение холокостът не трябва да бъде просто отбелязан той трябва да бъде непременно осмислен за да не се повтори."

Божидар Божанов от ПП-ДБ прочете декларацията на партията за денят на Холокоста.

„ Холокостът е денят, когато си спомняме жертвите и казваме да помним, за да не се повтарят ужасите на миналото, за да не се повтарят войните. Научени ли са обаче, колеги, уроците на миналото. Нека си зададем този въпрос и на какво ни учат всъщност тези събития. Урок от миналото е, че национализма във всичките му форми, независимо дали е основан на расови или класови мотиви, той води до война. Най-големите ужаси в историята на човечеството са именно мотивирани по този начин научен или са уроците на миналото мнозина днес казват че искат отново Европа на националните държави. Отново в цяла Европа национализмът и крайният популизъм е във възход и аз бих разбрал, ако не сме го преживели, ако е нещо ново, но що за човек може да погледне към концлагерите, може да погледне към онази Европа на постоянни кръвопролития и да поиска още от същото когато Европа от десетилетия живее в мир и просперитет основан на обща и споделена икономика и повече от това на общи ценности на зачитане, на различията, на не дискриминация, на уважение към закон. Научени ли са уроците, че всичко започва с езика на омразата, че преди насилието и преди лагерите е дехуманизацията на политическия опонент. Очевидно и този урок не е научен защото ние сме пример в това отношение. Крайни формации в нашия парламент системно боравят от с езика на омразата.“

Костадин Костадинов от "Възражадане" обясни, че декларацията е насочена към паметта и към поругаващите българската и световната историческа памет.

"Аз съм ходил в тези места и в тези села, където и до днес бившите полски села не са заселени.

Пред малко останах изключително изненадан от декларацията на ПП-ДБ, че в момента националните държави едва ли не се приравняват на нацистки държави, защото, видите ли, искаме ние – свободните граждани в Европа – да имаме свободни и независими държави.

През 1941 г., на 22 юни рано сутринта, нацистка Германия напада Съветския съюз, и не е сама. В нейните дивизии, освен немски войници, маршируват представители на още съюзни държави: Словакия, Финландия, Румъния, Унгария, Италия, Испания – доброволческа дивизия, както и няколко дивизии, съставени от доброволци – белгийска дивизия, френска SS-дивизия, датски и норвежки колаборационисти.

Знаете ли какво пише в една от публикациите във вестник „Зора“ – най-четеният български вестник тогава, от един от най-добрите журналисти? Една от първите заглавни страници на „Зора“ на 23-ти или 24-ти юни гласи – ако не се лъжа, слушайте внимателно, защото това, което ще ви кажа, може да ви прозвучи познато: Обединена Европа марширува към Москва.“

В декларация, прочетена от Наталия Киселова от "БСП-Обединена левица", от партията осъждат хитлерофашизма.

Снимки: БТА

"Вчера 27 януари отбелязахме един тъжен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста. На 27 януари 1945 година е освобождаването на един от най-ужасяващите немско-фашистки концлагер Освиенцим Аушви - Бергенау- лагерът е освободен от Червената армия... 27 януари е определено за международен ден за отбелязване на жертвите на Холокоста. Честването изразява нашата принадлежност към съвременната човешка цивилизация. Денят е посветен на антифашистката борба, защото отрицанието на Холокоста и на расизма е вградено в темелите на съвременната ни цивилизация. Важно е днес и следващите дни, когато си спомняме за тази дата, непрестанно да мислим за опитите престъпленията на хитлеровия режим да бъдат омаловажени и дори някак да бъдат оправдани. Именно за това трябва постоянно да ги припомняме. Днес по улиците на европейските градове рядко маршируват хора с кафяви униформи, кафявите идеи обаче се утвърждават тихо, неусетно, умешени в голямото бръщолевене, което заличава границата между жертви и палачи. Фашизмът е най-чудовищната политическа доктрина която човечеството създаде."

Метрото има рожден ден: На 28 януари се навършват 28 години от пускането на първите мотриси
Метрото има рожден ден: На 28 януари се навършват 28 години от пускането на първите мотриси
