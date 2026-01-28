Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)

Мъж на 58 години е загинал при тежка катастрофа, станала тази сутрин на главен път I - 3 край село Телиш. Става въпрос за бившия кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. 58-годишният д-р Костадинов е дългогодишен анестезиолот в Плевенската болница. Той е отивал на работа, когато тир навлиза в неговото платно и помита автомобила му.

Инцидентът е станал на заледен участък. Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка.

Снимки: Иво Никодимов

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена, каза още говорителят на полицията в Плевен.