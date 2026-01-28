Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети

От днес Пловдивска област е в грипна епидемия. Над 20% от учениците са болни. Най-голям е ръстът на заболелите от грип А. До 6 февруари се въвеждат редица противоепимични мерки, а учениците ще учат онлайн. В детските градини се въвежда по-строг филтър.

Най-много болни в Пловдивско са във възрастта от 0 до 14 години. В детска градина „Светла“ броят на децата още от миналата седмица драстично е намалял. От тази сутрин те се преглеждат обстойно още на входа.

Зоя Темелкова – медицинска сестра в детска градина „Светла“: "Мерим температурата. Общ преглед на входа. Прави се на входа при приема, преди да е влязло детето в групата. Видът – дали е отпаднало, дали е сънливо, дали има зачервяване, хрема, кашлица, ако чуем."

Над 300 на 10 000 души са болните от остри респираторни заболявания и грип в Пловдивско. В тази статистика попада и всеки втори пациент на доктор Георги Цигаровски.

Д-р Георги Цигаровски – общопрактикуващ лекар: "Идват с висока температура, обща отпадналост. Възрастните по-често казват, че ги болят мускулите и болки в гърлото. Истинският грип продължава минимум 5 дни с 39-40 градуса температура. В някои случаи до 42." "Бронхит, а баткото грип. Бързо ли мина? При баткото около седмица. При малкия малко повече се проточи."

Над 20% от учениците в областта са болни. Затова до 6 февруари те преминават на онлайн обучение.

Д-р Аргир Аргиров – директор на Регионална здравна инспекция-Пловдив: "Рязко скочи и бройката на учителите, които са заразени от 7% до 20%."

От 150 легла за заболели от грип в болниците в Пловдив и областта, заетите към момента са 76.