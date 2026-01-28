Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина

На 6 февруари започват специалните предавания посветени на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Това ще бъдат вечерното "Днес на Игрите" с водещи четирикратната участничка в сноуборда Александра Жекова и журналиста Радостин Любомиров, и "Олимпийско утро" с водещ Моника Симеонова. Те бяха специални гости на предаването "100% будни".

Сани Жекова сподели очакванията си за церемонията по откриването на Игрите.

"Със сигурност ще бъде вълнуващо, красиво. И предполагам, че ще бъде представена историята на Италия. И важните за тях моменти. Доколкото знам, са поканени много специални гости. Музикални изпълнители. Подготовката тече от много време. Така че очаквам това да бъде един невероятен зимен празник за всички", каза бившата ни състезателка в сноуборд кроса.

Тя разказа и за първото си участие на олимпийски игри, тези в Торино 2006 година.

"Тогава все още не бях професионален спортист. По-скоро тепърва навлизах в този път на спорта. И за мен това беше нещо грандиозно. Голям спортен празник, на който за първи път видях толкова много спортисти от различни държави. Такава пищност, такава организация. Бях на 18 години", разказа Жекова.

"Вече в годините след това, разбира се, всичко се трансформира с желанието ми да се занимавам по-професионално с този спорт. И така с годините започна да натежава и отговорността. И съответно започнах да гледам на Игрите по различен начин", добави тя.

Жекова, която в момента работи като спортен психолог и ментор, сподели, че е щастлива от възможността да бъде водеща на олимпийското студио на БНТ.

"Тази уникална възможност, която БНТ и вашият професионален екип ми предоставя е различна, нова роля за мен. Бих казала, че сега ще мога да преживея спорта от другата страна. Тъй като журналистиката се занимава повече с това, което се случва сега, с емоцията. Аз като психолог по-скоро винаги изследвам вътрешния процес на личността. Интересно ще ми бъде, това е нова роля за мен, ново предизвикателство и сигурно ще гледам с огромен ентусиазъм, вяра и надежда представянето на нашите атлети", каза Сани Жекова.

Водещата на "Олимпийско утро" Моника Симеонова разкри детайли около предаването.

"Всички спортове ще следим. "Олимпийско утро" ще отразява това какво се е случило от вечерта, предния ден и това което предстои в конкретния. Разбира се, фокусът ще бъде насочен към българското участие. Ще имаме включвания от нашите репортерски екипи, които ще бъдат три на брой в Италия. Ще показваме интересното от социалните мрежи. И разбира се, ще имаме и гости в студията, които да вкарат малко цвят и нова енергия", каза Симеонова.

Водещият на вечерното обзорно предаване Радостин Любомиров, сподели, че се чувства "страхотно" в компанията на Сани Жекова.

"Нямам търпение със Сани да застанем един от друг на 6 февруари в 19.00 часа по БНТ 1 и БНТ 3. Ще бъде първото издание на "Днес на Игрите". Вълнувам се. За мен това ще бъде втора подобна изява като водещ на централните студия на Българската национална телевизия за летни или зимни олимпийски игри. Дебютът ми беше в Париж преди две години. Сега Милано и Кортина", каза водещият на предаването "Днес на Игрите".

Българската национална телевизия ще покаже 125 часа програма от Игрите.

Репортери в Италия ще бъдат Стефан Георгиев, Калин Гугов и Илиян Енев, които ще бъдат близо до българските спортисти.

Вижте разговора във видеото!