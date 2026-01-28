След инцидентите в Минесота: Ще успее ли Тръмп да потуши напрежението?

Американският президент Доналд Тръмп се опитва да потуши напрежението в Минесота след инцидентите от последните седмици, при които двама американски граждани бяха застреляни от федерални агенти. Вчера Тръмп изпрати в Минеаполис директора на имиграционните и митническите служби Том Хоман. Той ще замести шефа на граничната полиция Грегъри Бовино, който досега ръководеше акциите на имиграционните власти в градовете, управлявани от демократите. Част от 3000-те имиграционни агенти в Минеаполис също вече напуснаха града.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Сега изпратихме там Том Хоман. Той е страхотен. Срещнал се е с губернатора, с кмета, с всички останали. И ще деескалираме малко напрежението. Но не мисля, че това е отстъпление. По-скоро е лека промяна."

Такива са очакванията на Доналд Тръмп след пристигането вчера в Минеаполис на Том Хоман - директорът на имиграционните и митническите служби, наричан от медиите "граничният цар на Тръмп". Изпращането на Хоман е част от усилията на Белия дом да успокои размириците, обхванали града, след убийствата на двама американски граждани от федерални агенти. Инцидентите наляха масло в огъня на растящия гняв срещу агресивните имиграционни мерки на администрацията на Тръмп. A надигащите се все повече гласове срещу федералните агенти заплашват да създадат политическа криза.

Илхам Омар, представител на Демократите в Конгреса от Минесота: "Имиграционните и митнически служби не могат да бъдат реформирани, не могат да бъдат реабилитирани, трябва да ги премахнем завинаги, а министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем трябва да подаде оставка или да бъде подведена под отговорност."

Омар е първата американка от сомалийски произход в Конгреса от Минесота - щат с огромно сомалийско малцинство и часове по-рано беше силно критикувана от Тръмп. Въпреки че редица влиятелни демократи, както и някои републиканци също поискаха отстраняването на министъра на вътрешната сигурност, Тръмп настоя, че Кристи Ноем остава. Вместо това той обеща лично да следи разследването на убийството от гранични агенти на 37-годишния Алекс Прити.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Провеждаме голямо разследване. И аз ще наблюдавам това разследване. Искам то да бъде много почтено и честно. Трябва да се уверя с очите си."

Деескалацията обаче е още далеч. При нов инцидент в Аризона, близо до границата с Мексико, граничен патрул простреля и рани тежко заподозрян в трафик на хора мъж. А външното министерство на Еквадор изпрати протестна нота заради опит на имиграционен агент да нахлуе в консулската служба на страната в Минеаполис.