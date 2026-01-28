БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
частичното бедствено положение обявено община ардино остава сила
Слушай новината

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино, след като водите на река Арда заляха моста, който беше единствената връзка към 6 села в общината. Съоръжението вече е проходимо за автомобили. На мястото остава дежурен полицейски патрул, за да следи ситуацията.

От сутринта хора се бяха събрали около реката с надеждата, че вече ще могат да минат от другата страна. Някои бяха тръгнали към Кърджали,а други да вземат лекарства.

Олчай Сабри - кмет на село Русалско: "Сега отивам да взема лекарства, намалили са се лекарствата на един стар човек, трябва да отивам, иначе не става."

Заради придошлата река повече от 48 часа служител на местния ВЕЦ е останал без връзка със света.

Сали Мюмюн, кмет на с.Китница: "Преди малко ми се обади, че му е свършила храната."

Фавритин Бекир: "Колегата, който щеше да го сменя него, не можа да мине и тая сутрин аз съм на смяна. От утре нататък дават пак дъждове, утре не знам дали ще мога да мина пак насам, ако завали нощеска и трябва да седя 3-4 дена и нямаме друг път."

Според местните проблемът с моста е накарал много от хората от съседните села да се изселят.

Сали Мюмюн, кмет на с.Китница: "Решението е да се построи нов мост със съвременни изисквания, да може да минават линейки, пожарни."

Всички се надяват институциите да се задействат и проблемът да намери решение.

