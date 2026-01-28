БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер

Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. За днес предстоят четири срещи между държавния глава и кръга лица, определени в Основния закон да могат да заемат поста.

Първата беше с управителя на БНБ Димитър Радев. След разговора с Йотова, той направи коментар пред медиите, че отказва да заеме поста служебен министър-председател.

"Фокусът беше върху предстоящото назначаване на служебен министър-председател, аз изложих отново моята позиция и тя е, че ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение както на българското, така и на европейското законодателство. А също така и на утвърдените етични норми в централното банкерство. Санкцията на подобно нарушение е незабавното подаване на оставка. А подобно развитие крие риск от дестабилизиране на може би към момента най-стабилната българска институция каквато е Българската народна банка. Но също така и лишаване на страната от пълноценно представителство и от право на глас в УС на ЕЦБ в самото начало на членството ни в еврозоната. Това би било много лош сигнал за пазарите, за нашите партньори с всички предпоставени от това негативни последици. Моята позиция е мотивирана както от гледна точка на институционална логика, така и от гледна точка на институционална отговорност", каза Радев.

След срещата с Радев, президентът Илияна Йотова ще се се срещне с подуправителите на БНБ. До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудсмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

#президентът Илияна Йотова #димитър радев #БНБ

