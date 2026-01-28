БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
7
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
13:52, 28.01.2026
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
12:58, 28.01.2026
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
12:00, 28.01.2026
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
11:50, 28.01.2026
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
10:03, 28.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
09:51, 28.01.2026
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
07:44, 28.01.2026
Чете се за: 01:15 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Спорт
Спортни предавания
Спортни емисии
Видео
Спортни предавания
Други спортове
Спортни новини 28.01.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 28.01.2026
Други спортове
Копирано в клипборда
Запази
12:22, 28.01.2026
Кризата с боклука на София - приближаваме ли се до решение на...
12:07, 28.01.2026
Депутатите гласуват закриватането на Антикорупционната комисия
11:57, 28.01.2026
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен...
11:52, 28.01.2026
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
11:45, 28.01.2026
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
11:30, 28.01.2026
Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в...
11:30, 28.01.2026
След инцидентите в Минесота: Ще успее ли Тръмп да потуши напрежението?
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
6
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието...
Реклама
Най-четени
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Реклама
Още от: Други спортове
Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина
Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла
10:05, 28.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана
08:45, 28.01.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 28.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 28.01.2026
Спортни новини 27.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 27.01.2026
Българите в историята на зимните олимпийски игри
19:30, 27.01.2026
Чете се за: 04:05 мин.
Реклама
Водещи новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
13:51, 28.01.2026
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
12:56, 28.01.2026
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
11:57, 28.01.2026
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
09:57, 28.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
10:57, 28.01.2026
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
13:03, 28.01.2026
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
11:52, 28.01.2026
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
11:45, 28.01.2026
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ