Кризата с боклука на София - приближаваме ли се до решение на проблема?

Натрупаните отпадъци в кризисните райони "Люлин" , Подуяне" и "Слатина" вече са събрани, обявиха от столичния инспекторат. Събирането на боклука вече е регулярно и кризата е овладяна. Все още има някои контейнери, които се обслужват по-рядко, както и точки, където има разпилени боклуци, но и за тях ще бъде осигурено метене. Тази седмица са и голяма част делата за поръчката със сметосъбиращите фирми във Върховния административен съд.

Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология СО: "Най-проблемна продължава да е зона 3, за която няма действащ договор и там работим със собствен капацитет. Бяха добавени почти 200 нови места щатни."

Николай Неделков, директор на столичния инспекторат: "Последните дни, от 12 насам, отпадъкът, който се събра от "Подуяне" и "Слатина" е 1600 тона, което показва, че успяхме да съберем отпадъка, така че в следващите дни се надявам нещата да се подобряват още повече."