Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Правната комисия прие промени, по които ще се проведе предсрочния вот

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
провал заседанието правната комисия промените изборния кодекс
Снимка: БТА
На извънредно заседание на Правната комисия депутатите приеха на първо четене предложение на "Възраждане" секциите в страните извън ЕС извън дипломатическите и консулските представителства да бъдат ограничени до 20.

Отхвърлена беше идеята на ПП-ДБ да се възстанови машинния протокол и да се прави 100 % контролно преброяване на машинните разписки. Комисията започна със скандал между лидерът на МЕЧ Радостин Василев и председателката на комисията Анна Александрова от ГЕРБ. Причината - липсата на достатъчно подписи за извънредно свикване на комисията.

Стигна се до обидни квалификации от страна на Василев, който не е член на комисията. В крайна сметка Василев си тръгна, а комисията се проведе.

