Правната комисия прие промени, по които ще се проведе предсрочния вот

На извънредно заседание на Правната комисия депутатите приеха на първо четене предложение на "Възраждане" секциите в страните извън ЕС извън дипломатическите и консулските представителства да бъдат ограничени до 20.

Отхвърлена беше идеята на ПП-ДБ да се възстанови машинния протокол и да се прави 100 % контролно преброяване на машинните разписки. Комисията започна със скандал между лидерът на МЕЧ Радостин Василев и председателката на комисията Анна Александрова от ГЕРБ. Причината - липсата на достатъчно подписи за извънредно свикване на комисията.

Стигна се до обидни квалификации от страна на Василев, който не е член на комисията. В крайна сметка Василев си тръгна, а комисията се проведе.