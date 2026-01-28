БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:12 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Застудяване и валежи от дъжд и сняг от четвъртък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде почти тихо, в Източна България и на север от планините – с умерен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в югоизточните райони – до 7°-8°, в София – около 2°. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващите 24 часа ще продължи да се понижава

Утре времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините – и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг те отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще бъде почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд вятърът ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България – с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще бъде силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.
В петък ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни – на места в югоизточната половина от страната. С умерен, в Източна България и временно силен, северозападен, по-късно през деня – североизточен, вятър ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° до 5°, максималните – между 3° до 8°, на места в Източна България – до 10°-12°. След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета – сняг. От североизток с умерен, в Източна България – и временно силен, вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. (НИМХ)

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
1
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
2
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Спортните събития, които бележат 2026 година
3
Спортните събития, които бележат 2026 година
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
5
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
6
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Времето

Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава
Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава
Валежите ще спрат, но само за ден Валежите ще спрат, но само за ден
Чете се за: 02:37 мин.
Валежите от дъжд и сняг продължават Валежите от дъжд и сняг продължават
Чете се за: 01:57 мин.
Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения
Чете се за: 03:07 мин.
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
10205
Чете се за: 02:40 мин.
Жълт код: Дъжд, сняг и виелици във вторник Жълт код: Дъжд, сняг и виелици във вторник
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на второ четене закриването на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ