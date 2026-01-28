БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри

Ирина Цонева
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
краят годишна сага държавата придобива античния театър сердика
Недостигът на медицински сестри е един от най-сериозните проблеми в здравеопазването и застрашава нормалното функциониране на здравната система. Ние имаме нужда от поне три пъти повече студенти, които да завършват специалността „Медицинска сестра“. За това предупреди на брифинг образователният министър Красимир Вълчев след заседание на Министерски съвет.

Към списъка със защитени специалности от миналата година са добавени – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

"Миналата година, в резултат на увеличения прием и освобождаването от такси, постигнахме 36% увеличение на приема в тази специалност. Това не е достатъчно, но е крачка в правилната посока и се надяваме тази политика да продължи."

Министър Вълчев съобщи, че се обвързват приема и финансирането в системата на висшето образование с потребностите на пазара на труда и с бъдещите потребности на обществото.

"Тези политики се провеждат вече поне девет години. Става въпрос за два различни пазара – от една страна пазарът на образованието, а от друга страна пазарът на труда и бъдещите потребности на обществото. Те не е задължително да бъдат в пълен синхрон. Това, което имам предвид, е, че търсенето на образование понякога се разминава с реалните потребности на пазара на труда. Ето защо това, което правим, е да увеличаваме приема в едни професионални направления и да го намаляваме в други, като увеличаваме приема именно в онези направления, за които се очаква бъдещ недостиг на пазара на труда. Това са преди всичко инженерно-техническите и природо-математическите науки, но също така и аграрните направления. Недостиг на студенти има и в някои хуманитарни науки", посочи Вълчев.

Приемът на студенти в специалностите, за които пазарът на труда изпитва недостиг, се стимулира от допълнителни стипендии.

"Определяме така наречените приоритетни професионални направления, в които допълнително стимулираме приема чрез предоставяне на допълнителни стипендии. Освен това имаме и защитени специалности. Това са специалности, които са уникални по своето съдържание и се предлагат само в едно висше училище, тоест са уникални и в териториално отношение. Те се финансират допълнително, за да бъдат запазени като центрове на обучение, тъй като обществото има нужда от тези специалности. Паралелно с това освобождаваме от такси специалности и професионални направления с най-голям очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Днес допълваме тези политики с няколко нормативни акта, които променихме."

В списъка на защитените специалности са добавени италианска филология, дирижиране на народни състави, дирижиране на народен хор и дирижиране на народен театър.

"Сред защитените специалности досега са и други редки филологии. Към италианската филология прибавяме арабистика, арменистика, японистика, африканистика, индология, иранистика, румънска, гръцка и португалска филология. Това са специалности, в които имаме недостатъчен брой студенти и които трябва да съхраним, поради което ги финансираме допълнително."

Преференции има и за специалност "Металургия".

"Професионалното направление „Металургия“ досега беше защитено, но от такси беше освободена само специалността „Металургия“ в образователно-квалификационна степен „магистър“. В това направление обаче има и други специалности, затова вече всички студенти в професионалното направление „Металургия“ ще бъдат освободени от такси. Те са приблизително 180. В същото време сектор „Металургия“ е един от най-големите в България и формира близо 9% от брутната добавена стойност в страната. Разбирате за какъв значим сектор за обществено-икономическото ни развитие става въпрос."

Предложени за обществено обсъждане за две промени.

"Първата промяна е приемът в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ да бъде обвързан с математика, като поне 20% от приема ще бъде с държавен зрелостен изпит по математика или с единен изпит по математика, организиран от съответните държавни висши училища. Целта ни е да мотивираме повече кандидат-студенти да избират икономика с математика, тъй като математическите умения са ключови за икономическото висше образование, както посочват и работодателите. Втората промяна е за техническите професионални направления приемът да бъде обвързан с математика и физика или, за някои направления като химичните технологии, с математика и химия. И в този случай това може да бъде чрез държавен зрелостен изпит или чрез единен изпит, организиран от самите висши училища. В момента водим разговори с ректорските ръководства и най-вероятно в следващите седмици тези изпити ще бъдат организирани."

