БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пер-Матиас Хьогмо: Всички са мотивирани максимално за мача с Ница

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Лудогорец и неговият възпитаник Оливие Вердон споделиха очакванията си за предстоящия мач.

Пер-Матиас Хьогмо
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори на пресконференция преди домакинството на Ница от последния осми кръг в основната фаза на Лига Европа.

Разградчани се нуждаят от успех, за да продължат към елиминациите. Двубоят на „Хювефарма Арена“ е утре, 29 януари, от 22:00 часа.

„Радвам се, че ще играем този мач у дома на този страхотен стадион, с тези страхотни фенове. Имахме доста интензивни и тактически тренировки. Цялата група е мотивирана за тази среща. Фокусът трябва да е върху нашата работа. Всички футболисти са фокусирани. Ще видим какво ще се случи“, категоричен е Хьогмо.

В Брифинга участие взе и Оливие Вердон.

"За мен това е специален мач. Много мои приятели от Франция ми се обадиха. Искам да им покажа, че Лудогорец е добър отбор, който може да се съревновава със силен френски тим. Подготвили сме се, искаме да спечелим трите точки. Преди познавах един играч от Ница, но той вече не е там. От утре до края на сезона всеки мач ще бъде финал за нас. Искаме да спечелим всички трофеи. Следва мач за Суперкупата с Левски след Ница", заяви защитникът.

Лудогорец е на 25-о място в единното класиране на Лига Европа със 7 точки от 7 мача, на една под чертата на класиращите се за плейофния кръг тимове. Ница е отпаднал от битката за продължаване и има 3 точки на 33-а позиция. Мачът е с начален час 22:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“, а главен съдия е ще бъде Онджей Берка от Чехия.

Свързани статии:

Онджей Берка ще ръководи последния мач на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа
Онджей Берка ще ръководи последния мач на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа
Чешкият съдия вече е водил мач разградчани на стадион „Хювефарма...
Чете се за: 02:20 мин.
#Пер-Матиас Хьогмо #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
6
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
6
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Още от: Футбол

ЦСКА 1948 завърши наравно в контрола с Борац Баня Лука
ЦСКА 1948 завърши наравно в контрола с Борац Баня Лука
Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър
Чете се за: 02:57 мин.
Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня
Чете се за: 01:35 мин.
Контролна среща: Черно море - Черноморец (ГАЛЕРИЯ) Контролна среща: Черно море - Черноморец (ГАЛЕРИЯ)
Хулио Веласкес: Трябва да задържим нивото и ако може, да го подобрим Хулио Веласкес: Трябва да задържим нивото и ако може, да го подобрим
Чете се за: 02:40 мин.
Левски победи Вихрен в последната си контрола от зимната подготовка Левски победи Вихрен в последната си контрола от зимната подготовка
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ