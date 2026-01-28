Пер-Матиас Хьогмо: Всички са мотивирани максимално за мача с Ница

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори на пресконференция преди домакинството на Ница от последния осми кръг в основната фаза на Лига Европа.

Разградчани се нуждаят от успех, за да продължат към елиминациите. Двубоят на „Хювефарма Арена“ е утре, 29 януари, от 22:00 часа.

„Радвам се, че ще играем този мач у дома на този страхотен стадион, с тези страхотни фенове. Имахме доста интензивни и тактически тренировки. Цялата група е мотивирана за тази среща. Фокусът трябва да е върху нашата работа. Всички футболисти са фокусирани. Ще видим какво ще се случи“, категоричен е Хьогмо.

В Брифинга участие взе и Оливие Вердон.

"За мен това е специален мач. Много мои приятели от Франция ми се обадиха. Искам да им покажа, че Лудогорец е добър отбор, който може да се съревновава със силен френски тим. Подготвили сме се, искаме да спечелим трите точки. Преди познавах един играч от Ница, но той вече не е там. От утре до края на сезона всеки мач ще бъде финал за нас. Искаме да спечелим всички трофеи. Следва мач за Суперкупата с Левски след Ница", заяви защитникът.

Лудогорец е на 25-о място в единното класиране на Лига Европа със 7 точки от 7 мача, на една под чертата на класиращите се за плейофния кръг тимове. Ница е отпаднал от битката за продължаване и има 3 точки на 33-а позиция. Мачът е с начален час 22:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“, а главен съдия е ще бъде Онджей Берка от Чехия.