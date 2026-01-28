Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори

Американският президент Доналд Тръмп поднови заплахите за атака срещу Иран и предупреди, че времето за сключване на сделка изтича.



В публикация в социалната си мрежа Тръмп предупреди, че по-голяма армада от тази, която беше изпратена към Венецуела, пътува към Иран и е готова бързо да осъществи мисията си. Заплахата идва след изявление на иранския външен министър, че няма да седне на масата за преговори под заплаха от военни действия.

В центъра на столицата Техеран се извисяват билбордове с антиамериканска пропаганда. Централното командване на американската армия съобщи, че самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащи го ескадрени миноносци са пристигнали в Близкия изток. Засиленото военно присъствие разширява възможностите на Съединените щати да защитят своите сили в региона или да предприемат потенциални военни действия срещу Иран.



