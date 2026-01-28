СГС върна на европрокуратурата обвинителния акт срещу Иван Портних

Софийският градски съд върна на европейската прокуратура обвинителния акт срещу бившия кмет на Варна - Иван Портних, бившия областен управител и двама служители от "Морска администрация".

Съдията прие, че не са налице основания за прекратяване на делото, но са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които пречат на подсъдимите да разберат в какво са обвинени.

Четиримата са подсъдими за измама с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище по европроект. Според прокуратурата незаконно са присвоени 3,4 милиона евро.

По това обвинение максималното наказание е до пет години затвор.

Портних определи делото като явна политическа поръчка.