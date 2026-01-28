БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СГС върна на европрокуратурата обвинителния акт срещу Иван Портних

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
герб издига иван портних кмет варна борисов каже софия поиска
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Софийският градски съд върна на европейската прокуратура обвинителния акт срещу бившия кмет на Варна - Иван Портних, бившия областен управител и двама служители от "Морска администрация".

Съдията прие, че не са налице основания за прекратяване на делото, но са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които пречат на подсъдимите да разберат в какво са обвинени.

Четиримата са подсъдими за измама с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище по европроект. Според прокуратурата незаконно са присвоени 3,4 милиона евро.

По това обвинение максималното наказание е до пет години затвор.

Портних определи делото като явна политическа поръчка.

#Иван Портних #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
3
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
4
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
6
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско
Чете се за: 01:07 мин.
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
Чете се за: 01:25 мин.
Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор
Чете се за: 02:42 мин.
Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица" Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ