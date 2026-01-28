БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Слушай новината

Тънък слой черен лед върху пътната настилка най-вероятно е основната причина за тежката катастрофа тази сутрин на пътя между Червен бряг и Плевен, при която загина 58-годишният лекар-анестезиолог д-р Цветан Костадинов. Това заяви за БНТ окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов.

Инцидентът е станал около 7.30 ч. при усложнена метеорологична обстановка. По първоначални данни товарна композиция "Скания", движеща се в посока от Румъния към София, е загубила контрол и е навлязла внезапно в насрещното платно, където се е ударила челно в лек автомобил "Мерцедес". На място е загинал водачът на лекия автомобил, който е пътувал към Плевен за работа.

Прокурор Николов съобщи, че на мястото на произшествието е установено повърхностно заледяване на асфалта, типично за т.нар. "черен лед" – невидим, но изключително хлъзгав леден филм. Според огледа пътното платно е било покрито с тънък слой лед, образуван вследствие на висока влажност през нощта и рязко понижаване на температурите.

"Категорично на място се установи наличие на тънко ледено покритие, което прави пътя изключително хлъзгав", заяви окръжният прокурор. Очаква се да бъдат изискани и официални данни от метеорологичните служби, които да потвърдят параметрите на времето към момента на катастрофата.

По отношение на скоростта на товарния автомобил, първоначалните данни не сочат превишаване на ограничението от 90 км/ч. Въпреки това се предполага, че скоростта е била несъобразена с конкретните пътни и метеорологични условия, именно заради наличието на черен лед. Окончателната оценка ще бъде дадена след автотехническата експертиза, включително и чрез данни от камерите за средна скорост в участъка.

Проверките показват, че водачът на камиона има предишни административни нарушения по Закона за движение по пътищата, включително временно отнемане на свидетелството му през 2022 г. за шофиране след употреба на алкохол под наказателния праг.

Прокуратурата ще изследва и възможна отговорност на институциите, отговарящи за поддръжката на пътя, включително дали участъкът е бил своевременно обработен срещу заледяване, съобщи още прокурор Николов. Районът не попада в екологична зона със забрана за използване на соли и инертни материали.

Допълнително по случая е установено, че в автомобила на загиналия лекар е имало видеорегистратор. Ако техническото му състояние позволява, записите ще бъдат извлечени и приобщени към доказателствата..

Разследването по случая продължава.

#окръжен прокурор на Плевен #катастрофа край Телиш #Владимир Николов

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
6
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
6
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Още от: Сигурност и правосъдие

Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних
Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних
Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско
Чете се за: 01:07 мин.
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
Чете се за: 01:25 мин.
Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор
Чете се за: 02:42 мин.
Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица" Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица"
Чете се за: 01:05 мин.
19 години затвор за мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит 19 години затвор за мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ