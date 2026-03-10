БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поредно заседание по делото срещу Габриела и Красимир за насилието над животни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Граждани се събраха на протест пред съда, настояват за ефективни присъди

Поредно заседание по делото срещу Габриела и Красимир за насилието над животни
Слушай новината

Граждани се събраха на протест срещу насилието над животни и за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Поводът е поредно заседание по делото срещу двамата, които са подсъдими за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Очаква се днес да бъдат разпитвани свидетели, заседанието се провежда при закрити врата.

Протестът се организира пред една от сградите на Софийския градски съд от неправителствената организация "Мечо и приятели" и е под надслов "Ние не сме ви забравили".

Снимки: БТА

Протестът е с искане за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Гражданите настояват за максималните възможни наказания по закон.

#насилие над животни #дело #протест

