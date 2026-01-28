В Нови пазар ще има бюст-паметник на легендарния Хачо Бояджиев

Паметник на Хачо Бояджиев ще допълни Алеята на славата в Нови пазар. В редицата от големите имена, тръгнали от този град, ще се нареди и образът на Хачо – театрал, режисьор и дългогодишен директор на Българската национална телевизия.

Хачадур Бояджиев – с рождено име Имре Соколов, или просто Хачо. Ученическите му години минават в Нови пазар. После идват сцената, телевизията и големите формати. Завършва Държавното театрално училище, защитава докторат по телевизионна и кинорежисура в Англия и става едно от лицата, които променят българската телевизия. Помним го с новогодишните програми на БНТ, с театралните постановки и с легендарното нощно токшоу "Полет над нощта".

Днес Хачо оживява отново – този път в ръцете на скулптора Бехчет Данъджъ. Той гледа поредица от снимки, внимателно изследва поведението му във видео интервюта. Търси не образ, а присъствие.

Бехчет Данъджъ: "Когато трябва да търсим нещо малко повече в една личност – тънки моменти на изражение, на характер – това иска анализ. Той става със снимков материал, много видеа, спира се, търси се по-характерното за него."

И когато усети магнетизма на Хачо Бояджиев и онова особено, фино чувство за хумор, идва най-трудният момент от творческата задача – да пренесе чувството върху глинената пластика.

Бехчет Данъджъ: "Има някаква съзерцателност, едно задържане... негови мисли най-вероятно се раждат в главата му, някакви съпоставки. Този момент за мене е специфичен."

Скоро образът на легендарния телевизионер ще има и своя дом – бюст-паметникът ще бъде отлят в метал и поставен в Алеята на славата в Нови пазар.