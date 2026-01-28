Майсторски клас за изкуствен интелект в образованието

24 начални учители от Пловдив и региона участваха в майсторски клас, посветен на използването на изкуствен интелект в образованието. Темата на обучението беше „Изкуствен интелект в подкрепа на четивната грамотност и критическото мислене в обучението по природни науки“.

По време на обучението преподавателите обменяха идеи за създаване и използване на интерактивни учебни ресурси в часовете по родинознание, човекът и природата и математика в начален етап. Ръководител на майсторския клас беше Ана Вълчева, заместник-директор по учебната дейност в Средно училище „Христо Г. Данов“.