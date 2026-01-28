Близо 68% от всички левови банкноти вече са изтеглени от обращение

По последни данни само 32% от всички левови банкноти все още са в обращение. 68% вече са изтеглени. До 31 януари левът и еврото ще се използват паралелно като законно платежно средство. От 1 февруари само еврото ще бъде валидна валута за разплащания в търговските обекти.

Обмяната на левове ще бъде без такси в търговските банки и пощите през първите 6 месеца, а в Българската народна банка – безсрочно. Цените ще продължат да се изписват едновременно в левове и евро, за да се улесни потребителското ориентиране и да се избегнат спекулации.