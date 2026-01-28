БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Новините 28.01.2026 г.

от БНТ
Чете се за: 04:30 мин.
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Близо 68% от всички левови банкноти вече са изтеглени от обращение

По последни данни само 32% от всички левови банкноти все още са в обращение. 68% вече са изтеглени. До 31 януари левът и еврото ще се използват паралелно като законно платежно средство. От 1 февруари само еврото ще бъде валидна валута за разплащания в търговските обекти.

Интерактивна карта показва всички български читалища

Създадена е нова дигитална онлайн карта, показваща всички 3597 народни читалища в страната. Тя предоставя информация за местоположението, контактите и културните дейности на всяко читалище.

Майсторски клас за изкуствен интелект в образованието

24 начални учители от Пловдив и региона участваха в майсторски клас, посветен на използването на изкуствен интелект в образованието. Темата на обучението беше „Изкуствен интелект в подкрепа на четивната грамотност и критическото мислене в обучението по природни науки“.

Българин се класира сред най-добрите на Световния шампионат по пица

Българинът Тянко Тенев се класира сред най-добрите петима участници на Световния шампионат по пица в Римини, Италия. В състезанието участваха над 600 майстори на пицата от 48 държави.

СВЯТ

Забавна демонстрация на статично електричество в Китай

В едно китайско училище учители показаха на децата какво е статично електричество по забавен начин, без формули и сложни обяснения.

Зоологическата градина в Киев отоплява животните с печки на дърва

Киевската зоологическа градина в Украйна използва печки на дърва, за да поддържа животните на топло поради спиране на електричеството и отоплението след руски въздушни удари.

В Турция ново място предлага необичаен начин за справяне със стреса

В турския град Диарбекир отвори врати т.нар. “rage house” („къща на гнева“) – място, където хората могат да чупят стари предмети в контролирана среда. Собственикът казва, че идеята е да се намали натрупаният гняв и напрежение.

Хърватски обичай за прогонване на зимата

В село в Хърватия хора се обличат в специални костюми от кожи и със звънци, за да прогонят зимата с шумен и цветен обичай. Той е много подобен на българските кукерски традиции.

Учени разработват идея за самоизяждащ се космически апарат

Учени и инженери разработват концепция за космически апарат, който изяжда част от себе си по време на полет, за да става по-лек и да пътува по-далеч. Създателят на проекта обяснява, че резервоарът е от материал, който може да се изразходва от двигателя, така че накрая да не остава тежък празен резервоар.

СПОРТ

Алекс Николов беше най-резултатен за четвъртата поредна победа на неговия тим

Българският волейболен национал Александър Николов и отборът му Лубе (Чивитанова) постигнаха четвърта поредна победа в група Е на Шампионската лига. Лубе победи белгийския Льовен с 3:0 у дома.

Френската хокейна вратарка Марго Мамери е на крачка от Зимните олимпийски игри

Френската вратарка по хокей на лед Марго Мамери е на крачка от мечтата си – първо участие на Зимни олимпийски игри. Тя тренира всеки ден с единствената цел да бъде готова, когато застане на леда пред олимпийските кръгове.

Необичайно състезание с коли в кал в Англия

В Англия се проведе необичайно състезание с коли в кал, където уменията и точните движения са по-важни от скоростта. В този спорт колите преминават през трудни участъци, а победител е този с най-малко наказателни точки.

Учени разработват идея за самоизяждащ се космически апарат
Учени разработват идея за самоизяждащ се космически апарат
Хърватски обичай за прогонване на зимата Хърватски обичай за прогонване на зимата
Чете се за: 00:40 мин.
В Турция ново място предлага необичаен начин за справяне със стреса В Турция ново място предлага необичаен начин за справяне със стреса
Чете се за: 00:32 мин.
Зоологическата градина в Киев отоплява животните с печки на дърва Зоологическата градина в Киев отоплява животните с печки на дърва
Чете се за: 00:35 мин.
Забавна демонстрация на статично електричество в Китай Забавна демонстрация на статично електричество в Китай
Чете се за: 00:32 мин.
Доларът отслабва, еврото стигна 1,20 Доларът отслабва, еврото стигна 1,20
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
