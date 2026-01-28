Новините 28.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Близо 68% от всички левови банкноти вече са изтеглени от обращение

По последни данни само 32% от всички левови банкноти все още са в обращение. 68% вече са изтеглени. До 31 януари левът и еврото ще се използват паралелно като законно платежно средство. От 1 февруари само еврото ще бъде валидна валута за разплащания в търговските обекти.

Интерактивна карта показва всички български читалища

Създадена е нова дигитална онлайн карта, показваща всички 3597 народни читалища в страната. Тя предоставя информация за местоположението, контактите и културните дейности на всяко читалище.

Майсторски клас за изкуствен интелект в образованието

24 начални учители от Пловдив и региона участваха в майсторски клас, посветен на използването на изкуствен интелект в образованието. Темата на обучението беше „Изкуствен интелект в подкрепа на четивната грамотност и критическото мислене в обучението по природни науки“.

Българин се класира сред най-добрите на Световния шампионат по пица

Българинът Тянко Тенев се класира сред най-добрите петима участници на Световния шампионат по пица в Римини, Италия. В състезанието участваха над 600 майстори на пицата от 48 държави.

СВЯТ

Забавна демонстрация на статично електричество в Китай

В едно китайско училище учители показаха на децата какво е статично електричество по забавен начин, без формули и сложни обяснения.

Зоологическата градина в Киев отоплява животните с печки на дърва

Киевската зоологическа градина в Украйна използва печки на дърва, за да поддържа животните на топло поради спиране на електричеството и отоплението след руски въздушни удари.

В Турция ново място предлага необичаен начин за справяне със стреса

В турския град Диарбекир отвори врати т.нар. “rage house” („къща на гнева“) – място, където хората могат да чупят стари предмети в контролирана среда. Собственикът казва, че идеята е да се намали натрупаният гняв и напрежение.

Хърватски обичай за прогонване на зимата

В село в Хърватия хора се обличат в специални костюми от кожи и със звънци, за да прогонят зимата с шумен и цветен обичай. Той е много подобен на българските кукерски традиции.

Учени разработват идея за самоизяждащ се космически апарат

Учени и инженери разработват концепция за космически апарат, който изяжда част от себе си по време на полет, за да става по-лек и да пътува по-далеч. Създателят на проекта обяснява, че резервоарът е от материал, който може да се изразходва от двигателя, така че накрая да не остава тежък празен резервоар.

СПОРТ

Алекс Николов беше най-резултатен за четвъртата поредна победа на неговия тим

Българският волейболен национал Александър Николов и отборът му Лубе (Чивитанова) постигнаха четвърта поредна победа в група Е на Шампионската лига. Лубе победи белгийския Льовен с 3:0 у дома.

Френската хокейна вратарка Марго Мамери е на крачка от Зимните олимпийски игри

Френската вратарка по хокей на лед Марго Мамери е на крачка от мечтата си – първо участие на Зимни олимпийски игри. Тя тренира всеки ден с единствената цел да бъде готова, когато застане на леда пред олимпийските кръгове.

Необичайно състезание с коли в кал в Англия

В Англия се проведе необичайно състезание с коли в кал, където уменията и точните движения са по-важни от скоростта. В този спорт колите преминават през трудни участъци, а победител е този с най-малко наказателни точки.