Френската хокейна вратарка Марго Мамери е на крачка от Зимните олимпийски игри

Френската вратарка по хокей на лед Марго Мамери е на крачка от мечтата си – първо участие на Зимни олимпийски игри. Тя тренира всеки ден с единствената цел да бъде готова, когато застане на леда пред олимпийските кръгове.

Тя обяснява, че вратарската екипировка е изключително важна и тежка, тъй като шайбата може да лети с над 100 км/ч и всяка грешка може да е опасна. Когато облече цялата си защита, често я наричат „робокоп“, заради каската, бронята и големите предпазители, които я превръщат в истинска стена пред вратата.

В подготовката си за Олимпиадата Марго тренира и с мъжки отбор два пъти седмично, защото там играта е по-бърза, а ударите – по-силни. Това й помага да реагира по-добре и да бъде още по-смела на леда.