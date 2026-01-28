БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Ако се докаже, че цената е повишена необосновано, търговецът го грози глоба от 5000 до 100 000 лева

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Проверки на НАП във Велико Търново след конкретен сигнал за рязко увеличение на цените в закусвалня от януари. Данъчните са съставили 30 акта на търговци от района за необосновано повишение на цените след приемането на еврото. Наложените глоби само в тази част на страната са над 20 000 евро.

Данъчните инспектори влязоха на проверка в павилион за закуски, след като редовни клиенти подали сигнал, че цената за парче пица е значително по-висока.

Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "Сигналът е, че през декември месец парчето пица е струвало 3 лв., а януари цената му е 4 лв."

Ако се докаже, че цената е повишена необосновано, търговецът го грози глоба от 5000 до 100 000 лв. От началото на година продължават да се увеличават сигналите на потребители за неправомерно вдигане на цените.

"Месарлаци, такива работи купувам, месото е поскъпнало."

"Януари месец миналата година купих едни капки за уши, 4,05 лв., а сега в три аптеки проверявах и е 6 евро, 12 лв. Лекарствата не са увеличени с 20 -30%, а в пъти. Срамно е с 300 евро минимална пенсия възрастните как ще си купуват лекарствата."

Над 2000 са сигналите до този момент само в обхвата на Териториалната дирекция на НАП - Велико Търново, половината от тях, свързани с повишаване на цените на стоките в хранителните магазини.

Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "В обхвата на ТД - Велико Търново са съставени 30 акта и са издадени 9 наказателни постановление на стойност над 23 000 евро."

Близо 5000 са вече проверените търговски обекти в цялата страна, като по-голямата част от тях по сигнал на потребители.

#възвеждане на еврото #КЗП проверки #НАП проверки #цени в евро

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
4
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
6
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания
Чете се за: 02:57 мин.
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан
Чете се за: 01:50 мин.
Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса
Чете се за: 01:05 мин.
Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ