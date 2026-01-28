Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш

Колеги на анестезиолога д-р Цветан Костадинов, който загина, след като тир помете автомобила му край Телиш, научили трагичната новина от социалните мрежи. Това заяви пред БНТ д-р д-р Роберт Халваджиян.

"Чакахме го в залата", разказа д-р Халваджян. По думите му колегите разбрали за случилото се от публикация на Николай Попов, бащата на Сиана. "Най-лошото е, че колегите разбраха по социалните мрежи", допълни той.

Д-р Костадинов е описван не само като отличен специалист, но и като човек с изключително човешко отношение към пациентите.

"Освен приятел и колега, изключителен професионалист с изключително чувство за хумор. Той знаеше как да обърне внимание на пациента, да бъде деликатен с него, да намери точните думи, точното време и начина да го предразположи", разказа д-р Халваджян.

Според информацията, с която разполагат колегите, лекарят е бил жив след катастрофата, което поставя въпроси за реакцията на спешните служби и пътните условия.

Инцидентът е станал при движение с около 80 км/ч, когато автомобилът е попаднал вероятно на "черен лед". Линейката не е успяла да стигне веднага до мястото заради заледения път, като се е наложило полицията да съдейства. "Дори полицаите, когато са излезли, са се подхлъзнали", разказа лекарят.

Трагедията повдига сериозни въпроси за отговорността на институциите, смята той. "Аз живея в едно общество, в което съм научен да мисля, че всичко, което се случва, някой е отговорен", каза д-р Халваджян.

Според него трябва да се търси отговорност от фирмите, ангажирани с поддържането на пътната мрежа, както и от съответните институции. Очаква прокуратурата да се самосезира.

Д-р Костадинов ще бъде запомнен с "невероятната му честност, откритост, безкрайното чувство за хумор и добрината му". Колегите му припомнят, че дори по време на мандата си като кмет на Червен бряг, той не е губил връзка с медицината.

"Някои лекари са създадени да бъдат лекари", каза д-р Халваджян.