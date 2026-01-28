Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш

Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. Жестоката катастрофа стана до село Телиш близо до мястото, където загина и малката Сияна. Той е работел като анестезиолог в една от болниците в Плевен.

Вероятната причина за фаталния пътен инцидент е т.нар."черен лед" на пътя, съобщи пред БНТ окръжният прокурор на Плевен Валентин Николов. Вероятно пътната настилка не е била обработена с необходимите химически материали, въпреки че вчера времето е било влажно и е било ясно, че температурите ще паднат под нулата и може да има заледявания.

Владимир Николов, окръжен прокурор на Плевен: "Водачът на товарната композиция, който е 46-годишен български гражданин от град Сандански загубва контрол над управляваното от него превозно средство и рязко навлиза в насрещното платно. Следствие на това настъпва фаталния удар на място загива водачът на лекия автомобил. На място, тъй като и аз го посетих се установява категорично, че има образуван тънък филм, тънко покритие от лед по асфалтовото покритие тъй като пътя е изключително хлъзгав."

В късния следобед от мястото на катастрофата бяха изтеглени камионът и смачканият автмобил.

Камионът се е движил от Румъния през Русе и Плевен, в посока София, шофьорът е на 46-години от Сандански.

Д-р Роберт Халваджиан, заедно с другите колеги на д-р Костодинов, са очаквали анестезиолога да дойде в операционната зала, за да започне операция. Тогава от социалните мрежи разбрали, че вече са се разделили завинаги с своя колега.

Описват го като човек с изключително чувство за хумор, висок професионализъм, спасил живота на стотици пациенти, но намерил своята смърт под смачкания от тежкия камион автомобил, защото дори линейката заради черния лед не е успяла да се придвижи до мястото на катастрофата и да му окаже помощ.

д-р Роберт Халваджиян: "Той беше човек, който знаеше как да обърне вниемание на пациента, да бъде деликатен с него, да намери точните думи, точното време и начина да го предразположи и нещата да се случат по най-елегантния начин, защото пациентът, когато е в операционната, той се доверява на този екип, а той знаеше как да го направи."

Окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов заяви още пред БНТ, че са поискани справки от Националния институт по метеорология и хидрология за атмосферните условия и за това какви са били прогнозите за температурата и ако се потвърдят съмненията за наличието на черен лед, разбира се, ще търсят отговорност и от Областното пътно управление и фирмата, която е трябвало да подържа този пътен участък.