БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Открити са и записи с порнографско съдържание, заснети в същия салон за красота.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Районната прокуратура в Бургас проверява сигнал за поставени камери за видеонаблюдение в студио за лазерна епилация. Разследването е започнало, след като клипове на млада жена с нецензурно съдържание са били разпространени в тайна група в интернет приложение. Открити са и записи с порнографско съдържание, заснети в същия салон за красота.

Жена, която била клиент в студио за лазерна епилация, подала сигнал в прокуратурата, след като се сдобила с видео, на което се вижда как козметичките ѝ правят процедурата, докато е без дрехи.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура Бургас: "Посещавала е студиото преди около две години, като нейни познати са забелязали тези клипове, които са й ги изпратили. Установила е наличие на кадри, заснети от нейната проведена процедура в електронни групи и сайтове, като за нея е доста притеснително това излъчване на тези кадри."

От управата на козметичния център заявиха, че са изненадани от изтеклите кадри и са категорични, че не са разпространявали видеозаписите.

Златина Симеонова, собственик на лазерното студио: "Според мен е станал хакерски пробив в Wi-Fi мрежата, така си го обяснявам аз. Но със сигурност не са умишлено качени видеа."

Според прокуратурата не е престъпление наличието на видеокамери в подобни търговски обекти, но само ако клиентите са предварително информирани.

"- БНТ: Каква е целта да има камера вътре в помещението?

Златина Симеонова, собственик на лазерното студио: Изцяло охранителна.

- БНТ: Клиентите знаят ли?

- Предполага се, че знаят, защото е упоменато и на входната врата, и на излизане от обекта, както и преди извършване на процедурата също се попълва документ за защита на личните данни и е упоменато, че има видеонаблюдение."

Престъпление е обаче разпространяването на подобни записи и прокурорската проверка ще установяма именно как са изтекли в интернет пространството.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура Бургас: "Законът предвижда за този вид престъпление до 1 година лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева."

Самата собственичка на салона казва, че също е потърпевша, защото в интернет са изтекли и нейни порнографски видеозаписи.

#видеозаписи #студио за лазерна епилация #разследване

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
4
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
6
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица
Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан
Чете се за: 01:50 мин.
Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса
Чете се за: 01:05 мин.
Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 03:52 мин.
Полицията търси съдействие за разпознаването на мъж за посегателство срещу жп инфраструктура Полицията търси съдействие за разпознаването на мъж за посегателство срещу жп инфраструктура
Чете се за: 01:25 мин.
Горски служители спасиха сръндак, блъснат от кола край Добринище Горски служители спасиха сръндак, блъснат от кола край Добринище
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ