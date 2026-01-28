БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка

Карина Караньотова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Осъдиха болницата във Видин да плати над 1 250 000 лв. на три малолетни деца, загубили майка си. Тя умира часове след раждането на третото дете, заради доказана немарливост на акушер-гинеколога. Случаят е от 2014 година. Докторът е осъден и от Върховния касационен съд, но когато присъдата влиза в сила, той вече е покойник.

На 15 октомври 2014 година 36-годишната жена влиза в многопрофилната болница във Видин, за да роди третото си дете с планирано секцио. Докторът извършва операцията, но жената получава т.нар. ДИК-синдром, при който кръвта не се съсирва. Акушерът обаче оставя родилката сама и след няколко часа тя умира.

адвокат Мария Петрова: "Изключително трагична съдба за децата, изключителна немарливост от екипа на болницата, защото в хода не делото се оказа, че докато тя е агонизирала и е имала нужда от помощ, лекарят е ходил да прави аборти, защото това му е частна дейност, от която получава средства."

В болницата не е имало кръв за преливане, както и друг специалист, който да помогне. Защо обаче при толкова драстичен случай и толкова лесно доказуема вина делото се бави цели 12 години и в крайна сметка докторът не успява да изтърпи наказанието си, защото междувременно умира.

адвокат Мария Петрова: "Вероятна причина за забавянето на това и на други подобни дела е липсата на вещи лица, експерти лекари, които да правят констатации. Първо имаме сериозен кадрови дефицит на лекари и медицински сестри и дейността нито като заплащане, нито като време е атрактивна за лекарите."

Заради бавната правосъдна система с години се проточва и друго дело за починала родилка. Този път през 2020 година в Карлово. Докторът прилага остарелия метод висок форцепс и причинява вътрешни разкъсвания на жената. Лекарският екип дори не забелязва какво се е случило, а докато намерят помощ и лекар, който може да я оперира, тя вече не може да бъде спасена. Здравословното състояние на 90-годишният лекар вече не позволява той да се явява в съда. Близките на жената и оцелялото бебе - вече на 6 години, ще съдят болницата за обезщетение.

След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания
След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица
Чете се за: 02:02 мин.
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан
Чете се за: 01:50 мин.
Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса
Чете се за: 01:05 мин.
Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 03:52 мин.

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
