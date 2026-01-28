Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка

Осъдиха болницата във Видин да плати над 1 250 000 лв. на три малолетни деца, загубили майка си. Тя умира часове след раждането на третото дете, заради доказана немарливост на акушер-гинеколога. Случаят е от 2014 година. Докторът е осъден и от Върховния касационен съд, но когато присъдата влиза в сила, той вече е покойник.

На 15 октомври 2014 година 36-годишната жена влиза в многопрофилната болница във Видин, за да роди третото си дете с планирано секцио. Докторът извършва операцията, но жената получава т.нар. ДИК-синдром, при който кръвта не се съсирва. Акушерът обаче оставя родилката сама и след няколко часа тя умира.

адвокат Мария Петрова: "Изключително трагична съдба за децата, изключителна немарливост от екипа на болницата, защото в хода не делото се оказа, че докато тя е агонизирала и е имала нужда от помощ, лекарят е ходил да прави аборти, защото това му е частна дейност, от която получава средства."

В болницата не е имало кръв за преливане, както и друг специалист, който да помогне. Защо обаче при толкова драстичен случай и толкова лесно доказуема вина делото се бави цели 12 години и в крайна сметка докторът не успява да изтърпи наказанието си, защото междувременно умира.

адвокат Мария Петрова: "Вероятна причина за забавянето на това и на други подобни дела е липсата на вещи лица, експерти лекари, които да правят констатации. Първо имаме сериозен кадрови дефицит на лекари и медицински сестри и дейността нито като заплащане, нито като време е атрактивна за лекарите."

Заради бавната правосъдна система с години се проточва и друго дело за починала родилка. Този път през 2020 година в Карлово. Докторът прилага остарелия метод висок форцепс и причинява вътрешни разкъсвания на жената. Лекарският екип дори не забелязва какво се е случило, а докато намерят помощ и лекар, който може да я оперира, тя вече не може да бъде спасена. Здравословното състояние на 90-годишният лекар вече не позволява той да се явява в съда. Близките на жената и оцелялото бебе - вече на 6 години, ще съдят болницата за обезщетение.