След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания

Последни дни, в които можем да се разплащаме в левове и в евро - предупреждението да не се подвеждаме по предложения за бърза обмяна на пари по домовете обаче остава актуално. Кампания с подробни разяснение започна и кметът на село Смочево в община Рила.

Кампания за борба с опитите за измами, свързани с еврото, започна кметството в село Смочево. Предупредителни листовки да не се доверяват на хора, които предлагат обмяна на левове в евро по домовете получиха жителите на село Смочево в община Рила. Инициативата има превантивен характер и е по идея на кмета на селото заради зачестилите опити за измами свързани с еврото в страната.

Повечето жители на Смочево са много възрастни и трудно могат да различат фалшивите от истинските банкноти.

Стефка Зашева, кметски наместник на село Смочево: "Мъчно ми е за тези възрастни хора, защото те не могат с това нещо да разберат фалшива ли е, не е ли..."

В селото досега не е имало опит за измама, но след многото сигнали в други населени места - кметът превантивно започва кампанията.

Стефка Зашева, кметски наместник на село Смочево: "Еврото не се сменя по домовете, ако някой иска да го направи, звънкай на децата, а най-добре на полицията в Рила и телефона на полицията в Рила. Според мен този текст интригува и обръща внимание и ги кара да се замислят."

Жителите не се притесняват от опити за измама в селото, защото мислят, че измамниците трудно биха останали незабелязани.

Ботьо Джиков: "Тук селото е съвсем, познават се хората, тук живеят постоянно около 50 човека 0,21: и чужд човек ако дойде веднага се забелязва, камери има навсякъде и проблеми няма." Йорданка Кондева, пенсионерски клуб село Смочево: "В града може да се случи, тука е малко по-сложно, познаваме се, общуваме си. И поне никой в селото не се е оплакал."

Кампанията в селото напомня още, че от полицията никога не искат пари на ръка от гражданите.

Стефка Зашева, кметски наместник на село Смочево: "Полицията в Рила са през ден обикалят селото идвали са за да предупредят, че са се активизирали телефонните измами така че те си направиха също една информационна кампания за това."

Предупредителните листовки могат да се видят в пенсионерския клуб в селото, раздават се и в единствения магазин в селото заедно с покупките.