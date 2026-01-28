Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради Минеаполис?

Месеци преди ключовите за Съединените щати междинни избори изглежда Тръмп все повече ще насочва поглед към вътрешната си политика. Той направи серия от изказвания по въпроса за Минесота, мнозина видяха в тях смекчаване на тона.

Всичко това се случва на фона на нарастващо неодобрение към имиграционната му политика, включително в редиците на движението МАГА или "Да направим Америка велика отново". Как от Белия дом се опитват да поправят щетите?

В Минеаполис ликуват - Грегъри Бовино - началник на недолюбваната в града имиграционна служба, напусна щата. До рокадата се стигна след дни на ожесточени протести и сблъсъци, породени от втория от началото на месеца случай на американски гражданин, убит от федералните.

След първоначалната категорична позиция на републиканците, че застреляният в събота Алекс Прети е извадил оръжие срещу имиграционните агенти, подкрепена и от Доналд Тръмп, във вторник президентът все пак обеща "справедливо разследване".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще деескалираме ситуацията. Не ми харесва това, че Алекс Прети е носел пистолет. Това е много необичайно. И все пак - никой не знае как и кога са разбрали, че е въоръжен. И двата случая са трагични - и този, и предишния с Рене Гуд."

Изтегляне на Бовино, заявка, че част от федералните може и да напуснат Минесота, и бурни протести срещу имиграционната политика - назрява ли момент за Тръмп да направи завой?

Според проучване 53% от американците не одобряват действията на администрацията по въпросите за имиграцията.

Остри са критиките и към министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем. Именно тя нарече застреляните от имиграционните американци - "терористи" и обвини Алекс Прети, че е нападнал с пистолет служителите и те са действали при самозащита. Кадри от инцидента показаха, че 37-годишният мъж всъщност държи телефон в ръката си. Демократите в Конгреса заплашиха, че ще внесат искане за импийчмънт на Ноем. Недоволство срещу нея се чу и от републиканците, а също и от най-радикалните сред движението MAGA. Като Джо Роугън - популярният водещ на подкаст. Той сравни действията на имиграционната служба в Минесота с Гестапо. Призив за "промяна в курса" дойде и от лоялния на Тръмп губернатор на Тексас Грег Абът.

И въпреки обещанието за деескалация на напрежението Тръмп нападна кмета на Минеаполис Стивън Фрай и го обвини, че си "играе с огъня", но пък смекчи тона към губернатора на Минесота Тим Уолц. Демократът от седмици настоява имиграционните агенти да напуснат щата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имахме много конструктивен разговор. Мисля, че и той иска да сложим край на тази сага."

А от улиците, напрежението се пренесе и на терена на политиката. представителката на Минесота от демократическата партия в Конгреса - Илхан Омар, която е със сомалийски произход беше залята с течност по време на изява в града.

А в Айова, където Доналд Тръмп имаше митинг, демонстрант беше изведен заради отправени нападки към президента, който пък го нарече "платен провокатор".

Малко повече от година след началото на втория му мандат, рейтингът на Тръмп е спаднал до рекордно ниски нива. Към днешната дата 38% от американците го подкрепят, 5% нямат мнение, а 56% не го харесват.

В навечерието на предизборната кампания за Конгрес ключово ще бъде и как ще гласуват независимите избиратели, а данните сочат: 67% не биха подкрепили Доналд Тръмп.