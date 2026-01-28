БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради Минеаполис?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Месеци преди ключовите за Съединените щати междинни избори изглежда Тръмп все повече ще насочва поглед към вътрешната си политика. Той направи серия от изказвания по въпроса за Минесота, мнозина видяха в тях смекчаване на тона.

Всичко това се случва на фона на нарастващо неодобрение към имиграционната му политика, включително в редиците на движението МАГА или "Да направим Америка велика отново". Как от Белия дом се опитват да поправят щетите?

В Минеаполис ликуват - Грегъри Бовино - началник на недолюбваната в града имиграционна служба, напусна щата. До рокадата се стигна след дни на ожесточени протести и сблъсъци, породени от втория от началото на месеца случай на американски гражданин, убит от федералните.

След първоначалната категорична позиция на републиканците, че застреляният в събота Алекс Прети е извадил оръжие срещу имиграционните агенти, подкрепена и от Доналд Тръмп, във вторник президентът все пак обеща "справедливо разследване".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще деескалираме ситуацията. Не ми харесва това, че Алекс Прети е носел пистолет. Това е много необичайно. И все пак - никой не знае как и кога са разбрали, че е въоръжен. И двата случая са трагични - и този, и предишния с Рене Гуд."

Изтегляне на Бовино, заявка, че част от федералните може и да напуснат Минесота, и бурни протести срещу имиграционната политика - назрява ли момент за Тръмп да направи завой?

Според проучване 53% от американците не одобряват действията на администрацията по въпросите за имиграцията.

Остри са критиките и към министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем. Именно тя нарече застреляните от имиграционните американци - "терористи" и обвини Алекс Прети, че е нападнал с пистолет служителите и те са действали при самозащита. Кадри от инцидента показаха, че 37-годишният мъж всъщност държи телефон в ръката си. Демократите в Конгреса заплашиха, че ще внесат искане за импийчмънт на Ноем. Недоволство срещу нея се чу и от републиканците, а също и от най-радикалните сред движението MAGA. Като Джо Роугън - популярният водещ на подкаст. Той сравни действията на имиграционната служба в Минесота с Гестапо. Призив за "промяна в курса" дойде и от лоялния на Тръмп губернатор на Тексас Грег Абът.

И въпреки обещанието за деескалация на напрежението Тръмп нападна кмета на Минеаполис Стивън Фрай и го обвини, че си "играе с огъня", но пък смекчи тона към губернатора на Минесота Тим Уолц. Демократът от седмици настоява имиграционните агенти да напуснат щата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имахме много конструктивен разговор. Мисля, че и той иска да сложим край на тази сага."

А от улиците, напрежението се пренесе и на терена на политиката. представителката на Минесота от демократическата партия в Конгреса - Илхан Омар, която е със сомалийски произход беше залята с течност по време на изява в града.

А в Айова, където Доналд Тръмп имаше митинг, демонстрант беше изведен заради отправени нападки към президента, който пък го нарече "платен провокатор".

Малко повече от година след началото на втория му мандат, рейтингът на Тръмп е спаднал до рекордно ниски нива. Към днешната дата 38% от американците го подкрепят, 5% нямат мнение, а 56% не го харесват.

В навечерието на предизборната кампания за Конгрес ключово ще бъде и как ще гласуват независимите избиратели, а данните сочат: 67% не биха подкрепили Доналд Тръмп.

#Доналд Тръмп #Минеаполис #имиграционна политика

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
4
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
6
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ