Срив на цената на долара, еврото достигна 4-годишен рекорд

Цената на валутата: еврото продължава расте, а доларът - да поевтинява. Американската валута удари 4-годишно дъно днес на фона на геополитическата нестабилност.

Историческият спад на американската валута се дължи на непредсказуемата политика на президента Тръмп. По отношение на търговията, международните отношения, а също и фискалната и парична политика от началото на втория му мандат.

Златото продължава ръста и беляза пореден нов рекорд от над 5200 долара за тройунция. Поскъпва и еврото - за първи път от близо 5 години курсът на еврото се повиши до долар и 20 цента.