Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
20% от учениците в Пловдив са болни
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране

Цветелина Катанска
У нас
Срокът на програмата се удължава до края на 2029 година

Регионалният министър в оставка Иван Иванов обяви, че правителството е спасило 100% от средствата за саниране на многофамилните жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Кабинетът в оставка реши днес програмата за енергийно обновяване на жилищните блокове да се прехвърли от Регионалното министерство в Българската банка за развитие.

Иванов напомни, че в началото на мандата на правителството е имало огромен риск от загуба на средства по програмата.

Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка:
"Така се запазват всички средства, предвидени за саниране на жилищните сгради, в размер 246 556 225 евро.

Освен това се удължава и срокът за изпълнение на ремонтните дейности - до 31 декември 2029 г.

От МРРБ в ББР ще бъде прехвърлено санирането на 177 блока от Етап 1 и всички 277 жилищни сгради, одобрени по Етап 2.

"Важно е да отбележим, че при преговорите си с ЕК успяхме да договорим и отпадането на изискуемите 20% собствено финансиране от сдружение на собствениците по Етап 2. Така 100% от блоковете ще се санират безплатно за българските граждани".

