Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране

Регионалният министър в оставка Иван Иванов обяви, че правителството е спасило 100% от средствата за саниране на многофамилните жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Кабинетът в оставка реши днес програмата за енергийно обновяване на жилищните блокове да се прехвърли от Регионалното министерство в Българската банка за развитие.

Иванов напомни, че в началото на мандата на правителството е имало огромен риск от загуба на средства по програмата.

Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка:

"Така се запазват всички средства, предвидени за саниране на жилищните сгради, в размер 246 556 225 евро.

Освен това се удължава и срокът за изпълнение на ремонтните дейности - до 31 декември 2029 г.

От МРРБ в ББР ще бъде прехвърлено санирането на 177 блока от Етап 1 и всички 277 жилищни сгради, одобрени по Етап 2.