Благомир Коцев на среща с евродепутати от "Обнови Европа"

Представители на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент пристигат тази вечер в София на мисия, свързана с върховенството на закона у нас.

Очаква се в София евродепутатите да се срещнат с министъра на правосъдието Георги Георгиев, с магистрати, журналисти и неправителствени организации. След мисията европейските представите ще изготвят доклад, който ще бъде обсъден в Европарламента.

Днес кметът на Варна Благомир Коцев беше в Брюксел, където заяви, че е в интерес на целия ЕС в България правовата система отново да заработи. Той не очаква взаимодействие между ПП-ДБ и бъдеща формация на президента Радев, защото по думите му възгледите им по важни външнополитически въпроси се различават.