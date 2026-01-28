Бончук Андонов: Любимата ми снимка с Димитър Пенев е от Париж 1993 година

Бончук Андонов сподели своя любим момент, запечатан с неговия фотоапарат по повод Фотоизложбата "Стратегът - живот в кадри", която е в памет на Великия Димитър Пенев. Изтъкнатият фотограф и негови колеги бяха основни двигатели на събитието, което припомня величествената кариера на отишлия си на 80-годишна възраст футболист и треньор.

Пред БНТ Андонов разказа повече за кадъра, който ще остави траен спомен в съзнанието му.

„Това е снимката от Париж 1993 година, когато след мача футболистите го носиха на ръце. Тогава ние работихме на доста скъпи филми, нямахме възможност да купуваме филми на нощно снимане. Свърши ми филмът, остават няколко минути до края на мача, а аз се колебая дали да заредя в апарата нов филм или просто да дочакам края на мача, който не бе с добро развитие за нас, но има и горе някой, който помага. Зареждам нов филм и в това време започвам да снимам как Любослав Пенев дава пас към Емил Костадинов, който вкарва гола и правя 17 снимки, които и до ден днешен са ми много скъпи“, сподели той.