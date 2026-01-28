БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бончук Андонов: Любимата ми снимка с Димитър Пенев е от Париж 1993 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Изтъкнатият фотограф бе част от фотоизложбата, посветена на легендарния футболист и треньор.

бончук андонов любимата снимка димитър пенев париж 1993 година
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бончук Андонов сподели своя любим момент, запечатан с неговия фотоапарат по повод Фотоизложбата "Стратегът - живот в кадри", която е в памет на Великия Димитър Пенев. Изтъкнатият фотограф и негови колеги бяха основни двигатели на събитието, което припомня величествената кариера на отишлия си на 80-годишна възраст футболист и треньор.

Пред БНТ Андонов разказа повече за кадъра, който ще остави траен спомен в съзнанието му.

Това е снимката от Париж 1993 година, когато след мача футболистите го носиха на ръце. Тогава ние работихме на доста скъпи филми, нямахме възможност да купуваме филми на нощно снимане. Свърши ми филмът, остават няколко минути до края на мача, а аз се колебая дали да заредя в апарата нов филм или просто да дочакам края на мача, който не бе с добро развитие за нас, но има и горе някой, който помага. Зареждам нов филм и в това време започвам да снимам как Любослав Пенев дава пас към Емил Костадинов, който вкарва гола и правя 17 снимки, които и до ден днешен са ми много скъпи“, сподели той.

Свързани статии:

Валентин Михов: Има обещания за два паметника на Димитър Пенев
Валентин Михов: Има обещания за два паметника на Димитър Пенев
Бившият президент ЦСКА и БФС сподели интересни истории с...
Чете се за: 02:05 мин.
Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър
Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър
Повече от 80 снимки припомнят величествената кариера на легендарния...
Чете се за: 02:57 мин.
#Бончук Андонов #Димитър Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Видео

Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч.
БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 28.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 28.01.2026 г., 12:25 ч.
Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 04:35 мин.
Спортни новини 28.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 28.01.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ