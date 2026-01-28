Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър

При огромен интерес Столична община, Фондация "София - европейска столица на спорта" и Агенция "СтартФото" откриха Фотоизложбата "Стратегът - живот в кадри". Повече от 80 уникални снимки на изтъкнатия фотограф Бончук Андонов и негови колеги припомнят величествената кариера на Димитър Пенев - една от българските спортни икони, сътворила най-големия футболен успех на нацията и направила милиони сънародници горди и щастливи с бронзовите медали на световното първенство в САЩ 1994.

Фотоизложбата бе открита от столичния кмет Васил Терзиев, който благодари на авторите и припомни значението на личността на Димитър Пенев в историята на българския спорт, като изтъкна ролята му на обединител.

"Посланието на изложбата е да ценим и съхраняваме личностите и миговете, когато сме обединени и много по-силни чрез успехите на българските спортисти, както и да завещаем това, на което искаме да се радват следващите поколения," каза Терзиев.

За ролята и заслугите на Стратега говориха още ректорът на НСА проф. Красимир Петков и спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, а Бончук Андонов припомни интересна история от старта на фотографската му кариера, който по стечение на обстоятелствата е бил подпомогнат лично от Димитър Пенев. Доайенът на спортната фотография у нас разказа преживяванията си покрай огромните успехи и постижения на Димитър Пенев като футболист, треньор и ръководител.

На откриването присъстваха още председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници, бивши футболисти и треньори, деятели, журналисти… Наред със снимките на Бончук Андонов, на паната са позиционирани фотоси още на Димитър Михайлов, Янков Гъров, Петър Спасов и Костадин Андонов.

Фотоизложбата е събрала най-значимата и незабравима част от кариерата и постиженията на легендарния Димитър Пенев. Тя се явява като признателност от Столична община, "София - европейска столица на спорта" и Агенция "СтартФото" към паметта и заслугите на един от ней-великите българи в новата ни история. Същевременно, тя е и знак, че великите личности и мигове на българския спорт няма да минат покрай нас и няма да бъдат забравени.

Поради своята значимост и големия интерес, фотографиите ще бъдат изложени до 23 февруари в Градската градина пред Народния театър.

Снимки: Startphoto