Валентин Михов: Има обещания за два паметника на Димитър Пенев

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Бившият президент ЦСКА и БФС сподели интересни истории с легендарния футболист и треньор.

Валентин Михов
Снимка: БГНЕС
Бившият президент ЦСКА и БФС Валентин Михов посочи, че Димитър Пенев е бил човекът, заради когото Михов е влязъл във футбола.

Фотоизложба, посветена на великия Димитър Пенев, беше открита от столичния кмет Васил Терзиев, в Градската градина пред Народния театър в София.

"Аз не съм от хората, които хвалят политиците, но трябва да кажем "браво" на кмета Васил Терзиев, че направи нещо за Пената. Има обещания за два паметника, но чакам да видя какво ще се случи. Лошото е, че се сещаме за хора като Димитър Пенев, когато ги изгубим. Познаваше ме още от 13-годишен, той беше причината да вляза във футбола", заяви Михов.

Той посочи какви уроци е научил от легендарния футболист и треньор.

"Беше лесно да се работи с него. Бързо скъсихме дистанцията. Той ме научи, че трябва да си близо до хората, да познаваш проблемите, да се държиш човешки. Когато трябваше, Пенчо беше строг, но много рядко. Винаги с усмивка, винаги със закачка", продължи Михов.

Ценен спомен остава първият случай, в който Михов се е качил в колата на Пенев.

"Всяка една снимка ми е скъпа и ми навява някакъв спомен. Няма да забравя удоволствието от първото ми влизане в неговата кола. Въртях се, търсех фотографите да ме снимат, че съм до Пената. Пенчо има много снимки. Аз имам 80 албума и поне на половината от фотографиите съм заедно с него. Неописуемо щастие е да бъда редом до такива легенди", върна назад лентата бившият шеф на "червените".

Свързани статии:

Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър
Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър
Повече от 80 снимки припомнят величествената кариера на легендарния...
Чете се за: 02:57 мин.
#Димитър Пенев #Валентин Михов

