Вашингтон не планира нова военна операция във Венецуела

Държавният секретар Марко Рубио беше изслушан в Сената
Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ не възнамеряват да проведат нова военна операция във Венецуела. Рубио беше изслушан в Сената за задържането на бившия венецуелска президент Николас Мадуро на 3 януари.
Вашингтон е направил „многобройни опити“ да убеди Мадуро да напусне доброволно Венецуела, увери Рубио. Топ дипломатът каза, че са били проведени репетиции, за да се види дали военната операцията е осъществима. Според него Конгресът не е бил информиран, защото операцията не е била възможна до много късния декември.
"Това не беше акт на война", заяви Рубио, а "операция по правоприлагането" защото Вашингтон не признава Мадуро за държавен глава.
Марко Рубио, държавен секретар на САЩ:
"В случая с Гренландия, ще кажа, че в момента сме в добра позиция. Имахме отлични срещи с генералния секретар на НАТО. Всъщност, дори докато говоря с вас сега, ще има някои срещи на техническо ниво между нас и нашите партньори в Гренландия и Дания по този въпрос и мисля, че имаме процес, който ще ни доведе до добър резултат за всички."