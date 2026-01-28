Вашингтон не планира нова военна операция във Венецуела

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ не възнамеряват да проведат нова военна операция във Венецуела. Рубио беше изслушан в Сената за задържането на бившия венецуелска президент Николас Мадуро на 3 януари.

Вашингтон е направил „многобройни опити“ да убеди Мадуро да напусне доброволно Венецуела, увери Рубио. Топ дипломатът каза, че са били проведени репетиции, за да се види дали военната операцията е осъществима. Според него Конгресът не е бил информиран, защото операцията не е била възможна до много късния декември.

"Това не беше акт на война", заяви Рубио, а "операция по правоприлагането" защото Вашингтон не признава Мадуро за държавен глава.