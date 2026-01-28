БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вашингтон не планира нова военна операция във Венецуела

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Държавният секретар Марко Рубио беше изслушан в Сената

сащ удариха венецуела президентът мадуро изведен страната обзор
Слушай новината

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ не възнамеряват да проведат нова военна операция във Венецуела. Рубио беше изслушан в Сената за задържането на бившия венецуелска президент Николас Мадуро на 3 януари.

Вашингтон е направил „многобройни опити“ да убеди Мадуро да напусне доброволно Венецуела, увери Рубио. Топ дипломатът каза, че са били проведени репетиции, за да се види дали военната операцията е осъществима. Според него Конгресът не е бил информиран, защото операцията не е била възможна до много късния декември.

"Това не беше акт на война", заяви Рубио, а "операция по правоприлагането" защото Вашингтон не признава Мадуро за държавен глава.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ:
"В случая с Гренландия, ще кажа, че в момента сме в добра позиция. Имахме отлични срещи с генералния секретар на НАТО. Всъщност, дори докато говоря с вас сега, ще има някои срещи на техническо ниво между нас и нашите партньори в Гренландия и Дания по този въпрос и мисля, че имаме процес, който ще ни доведе до добър резултат за всички."

#САЩ #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
4
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
6
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради Минеаполис?
Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради Минеаполис?
Тръмп за ситуацията в Минеаполис: Ще опитаме да има деескалация Тръмп за ситуацията в Минеаполис: Ще опитаме да има деескалация
Чете се за: 01:27 мин.
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори
Чете се за: 01:57 мин.
След инцидентите в Минесота: Ще успее ли Тръмп да потуши напрежението? След инцидентите в Минесота: Ще успее ли Тръмп да потуши напрежението?
Чете се за: 03:45 мин.
Представителка на демократите в Конгреса беше напръскана с неизвестна течност Представителка на демократите в Конгреса беше напръскана с неизвестна течност
Чете се за: 01:07 мин.
Нов инцидент със стрелба в САЩ - заподозрян трафикант е в критично състояние Нов инцидент със стрелба в САЩ - заподозрян трафикант е в критично състояние
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ