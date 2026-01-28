БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рязко падане на температурите, предстоят интензивни валежи и бури

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд. В източните райони на север от планините ще духа умерен югозападен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0 и 5 градуса. В югоизточните райони до около 7 - 8 градуса.

Утре ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След време на отслабване и спиране на валежите още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици.

Следобяд вятърът ще се ориентира от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи в Източна България.

Облачно време утре и в планините. В масивите в Южна България ще вали сняг, а под 1600 метра дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни. В следобедните часове ще завали и в Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, следобяд ще е отслабне и привечер ще се ориентира от североизток.

Средиземноморски циклон ще е причина за валежите утре не само у нас, но и на много места на Балканите. Значителни ще са количествата в Западна Гърция и в югоизточните райони от полуострова. Дъжд ще вали в Западна Европа, както и в Западното и Централното Средиземноморие, като в Централното Средиземноморие ще бъде и много ветровито. В Северна и Централна Европа ще има снеговалежи, значителни в Чехия и Северна Австрия.

У нас в петък отново ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг. След временно спиране на валежите в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета сняг. В неделя и понеделник на повече места в Горнотракийската низина и по Черноморието дъждът ще премине в сняг.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
3
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
4
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
6
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Времето

Застудяване и валежи от дъжд и сняг от четвъртък
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от четвъртък
Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава
Чете се за: 03:15 мин.
Валежите ще спрат, но само за ден Валежите ще спрат, но само за ден
Чете се за: 02:37 мин.
Валежите от дъжд и сняг продължават Валежите от дъжд и сняг продължават
Чете се за: 01:57 мин.
Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения
Чете се за: 03:07 мин.
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
13875
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ