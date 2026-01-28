Рязко падане на температурите, предстоят интензивни валежи и бури

През нощта облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд. В източните райони на север от планините ще духа умерен югозападен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0 и 5 градуса. В югоизточните райони до около 7 - 8 градуса.

Утре ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След време на отслабване и спиране на валежите още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици.

Следобяд вятърът ще се ориентира от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи в Източна България.

Облачно време утре и в планините. В масивите в Южна България ще вали сняг, а под 1600 метра дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни. В следобедните часове ще завали и в Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, следобяд ще е отслабне и привечер ще се ориентира от североизток.

Средиземноморски циклон ще е причина за валежите утре не само у нас, но и на много места на Балканите. Значителни ще са количествата в Западна Гърция и в югоизточните райони от полуострова. Дъжд ще вали в Западна Европа, както и в Западното и Централното Средиземноморие, като в Централното Средиземноморие ще бъде и много ветровито. В Северна и Централна Европа ще има снеговалежи, значителни в Чехия и Северна Австрия.

У нас в петък отново ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг. След временно спиране на валежите в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета сняг. В неделя и понеделник на повече места в Горнотракийската низина и по Черноморието дъждът ще премине в сняг.