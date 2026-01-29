БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Консултациите за служебен премиер продължават

Консултациите за служебен премиер продължават
Снимка: БГНЕС
Консултациите за служебен премиер продължават. Днес президентът Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана Велислава Делчева и заместничката й Мария Филипова.

В петък държавният глава ще се срещне с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Част от кандидатите за служебен министър-председател вече отказаха да заемат поста. Единствено подуправителят на БНБ Андрей Гюров заяви, че е декларирал готовност да поеме поста.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

#консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова

Водещи новини

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
