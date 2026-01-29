Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна епилация

Продължава разследването по случая с изтеклите записи на разсъблечени клиенти в студио за лазерна епилация в Бургас. Районната прокуратура проверява как кадрите са се появили в таен канал на мобилно приложение.

До разследването се стигна, след сигнал от млада жена, която е видяла видео със собствено си голо тяло, докато й правят процедура в козметичното студио.

От управата на разкрасителния център отичат да са разпространявали видеозаписите и предполагат, че това е дело на хакерска атака. Според Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и е престъпление.

По случая е започнала проверка и от ГДБОП.