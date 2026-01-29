БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна епилация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

По случая е започнала проверка и от ГДБОП

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължава разследването по случая с изтеклите записи на разсъблечени клиенти в студио за лазерна епилация в Бургас. Районната прокуратура проверява как кадрите са се появили в таен канал на мобилно приложение.

До разследването се стигна, след сигнал от млада жена, която е видяла видео със собствено си голо тяло, докато й правят процедура в козметичното студио.

От управата на разкрасителния център отичат да са разпространявали видеозаписите и предполагат, че това е дело на хакерска атака. Според Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и е престъпление.

По случая е започнала проверка и от ГДБОП.

#скрити камери #лазерна епилация #Бургас #изтекли записи

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Криминално

Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Полицията в Русе издирва мъж за посегателство върху жп инфраструктура в града Полицията в Русе издирва мъж за посегателство върху жп инфраструктура в града
Чете се за: 01:25 мин.
Остава в ареста 36-годишният украинец за убийство във Варненско Остава в ареста 36-годишният украинец за убийство във Варненско
Чете се за: 01:42 мин.
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
6163
Чете се за: 01:07 мин.
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
13767
Чете се за: 00:20 мин.
Заловиха група, откраднала злато и златни бижута за над 340 000 лева Заловиха група, откраднала злато и златни бижута за над 340 000 лева
5105
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Консултациите за служебен премиер продължават
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Предупреждение за значителни валежи в Южна България Предупреждение за значителни валежи в Южна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ