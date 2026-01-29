БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предупреждение за значителни валежи в Южна България

У нас
Снимка: илюстративна
Днес ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще е почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили.

Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, в София – около 2°. Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В петък ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. С умерен, в Източна България и временно силен северозападен, по-късно през деня – североизточен вятър ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг.

През почивните дни ще се създаде нова валежна обстановка. След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. В неделя и на повече места и в Горнотракийската низина и по Черноморието дъждът ще премине в сняг.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ