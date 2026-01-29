Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в страната

Напрежение между носителката на Нобел за мир и венецуелски опозиционер Мария Корина Мачадо и временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.



Наследницата на Николас Мадуро отправи предупреждение към Мачадо да не се връща във Венецуела. Това стана след церемония в Каракас, на която армията се закле във вярност на Родригес. Междувременно Мачадо се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио, с когото обсъди бъдещето на Венецуела. Преди разговорите Рубио беше изслушан пред Сената, където заяви, че САЩ не планират нова военна операция във Венецуела. По думите му, Вашингтон са направили многократни опити да убедят Николас Мадуро доброволно да напусне поста си. Рубио коментира и ситуацията в Гренландия:

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „В случая с Гренландия, ще кажа, че в момента сме в добра позиция. Имахме отлични срещи с генералния секретар на НАТО. Всъщност, дори докато говоря с вас сега, ще има някои срещи на техническо ниво между нас и нашите партньори в Гренландия и Дания по този въпрос и мисля, че имаме процес, който ще ни доведе до добър резултат за всички.“