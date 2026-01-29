БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в страната

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Напрежение между носителката на Нобел за мир и венецуелски опозиционер Мария Корина Мачадо и временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.

Наследницата на Николас Мадуро отправи предупреждение към Мачадо да не се връща във Венецуела. Това стана след церемония в Каракас, на която армията се закле във вярност на Родригес. Междувременно Мачадо се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио, с когото обсъди бъдещето на Венецуела. Преди разговорите Рубио беше изслушан пред Сената, където заяви, че САЩ не планират нова военна операция във Венецуела. По думите му, Вашингтон са направили многократни опити да убедят Николас Мадуро доброволно да напусне поста си. Рубио коментира и ситуацията в Гренландия:

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „В случая с Гренландия, ще кажа, че в момента сме в добра позиция. Имахме отлични срещи с генералния секретар на НАТО. Всъщност, дори докато говоря с вас сега, ще има някои срещи на техническо ниво между нас и нашите партньори в Гренландия и Дания по този въпрос и мисля, че имаме процес, който ще ни доведе до добър резултат за всички.“

# Делси Родригес #Мария Корина Мачадо #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Латинска Америка

Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино
Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино
Въоръжено нападение след футболен мач в Мексико Въоръжено нападение след футболен мач в Мексико
Чете се за: 00:50 мин.
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа
Чете се за: 06:10 мин.
ЕС и Меркосур подписаха търговско споразумение в Парагвай ЕС и Меркосур подписаха търговско споразумение в Парагвай
Чете се за: 00:37 мин.
"Не" на споразумението Меркосур - какво искат фермерите "Не" на споразумението Меркосур - какво искат фермерите
Чете се за: 00:50 мин.
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в Парагвай Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в Парагвай
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Консултациите за служебен премиер продължават
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Предупреждение за значителни валежи в Южна България Предупреждение за значителни валежи в Южна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ