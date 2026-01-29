БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да не се влиза в конфронтации

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Промяна в подхода на американските имиграционни служби след бурните протести в Минесота.

Служителите на агенцията са получили разпореждане да преследват единствено имигранти, които вече имат криминално досие или присъди. Наредено им е още и да избягват каквито и да е конфронтации с протестиращи.

Това става след като за втори път от началото на месеца американски гражданин беше убит от имиграционните в Минеаполис.

Американски медии съобщават, че служителите, замесени в инцидента с Алекс Прети, са временно отстранени от работа, докато тече разследването.

#САЩ #Минесота #имигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: САЩ и Канада

Над 50 станаха смъртните случаи вследствие на студеното време в САЩ
Над 50 станаха смъртните случаи вследствие на студеното време в САЩ
Вашингтон не планира нова военна операция във Венецуела Вашингтон не планира нова военна операция във Венецуела
Чете се за: 01:30 мин.
Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради Минеаполис? Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради Минеаполис?
Чете се за: 04:27 мин.
Тръмп за ситуацията в Минеаполис: Ще опитаме да има деескалация Тръмп за ситуацията в Минеаполис: Ще опитаме да има деескалация
Чете се за: 01:27 мин.
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори
Чете се за: 01:57 мин.
След инцидентите в Минесота: Ще успее ли Тръмп да потуши напрежението? След инцидентите в Минесота: Ще успее ли Тръмп да потуши напрежението?
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Консултациите за служебен премиер продължават
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Предупреждение за значителни валежи в Южна България Предупреждение за значителни валежи в Южна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ