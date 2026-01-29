След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да не се влиза в конфронтации

Промяна в подхода на американските имиграционни служби след бурните протести в Минесота.



Служителите на агенцията са получили разпореждане да преследват единствено имигранти, които вече имат криминално досие или присъди. Наредено им е още и да избягват каквито и да е конфронтации с протестиращи.

Това става след като за втори път от началото на месеца американски гражданин беше убит от имиграционните в Минеаполис.

Американски медии съобщават, че служителите, замесени в инцидента с Алекс Прети, са временно отстранени от работа, докато тече разследването.