Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас

Чете се за: 00:40 мин.
У нас
В предепидемична обстановка са 4 области в страната – Сливен, Търговище, Плевен и Монтана

Снимка: илюстративна
Областният щаб за борба с грипа в Бургас ще заседава днес, за да прецени дали да бъде удължена грипната епидемия в областта. Мерките срещу заразата са в сила до 30 януари.

По последни данни Бургаска област е с най-много болни в страната - 319 души на 10 хиляди население. Най-засегнати са децата от 5 до 14-годишна възраст.щ От вчера и област Пловдив е в грипна епидемия.

Децата там ще учат дистанционно до 6 февруари. В предепидемична обстановка са 4 области в страната – Сливен, Търговище, Плевен и Монтана.

