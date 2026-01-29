БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС заседава по делото за убийството на Пейо Пеев

Сигурност и правосъдие
Снимка: Архив/
Софийският градски съд ще заседава днес по делото за убийството на Пейо Пеев. Мъжът беше открит мъртъв в автомобила си по пътя за хижа „Алеко“ през 2024 година.

Подсъдими по делото са съпругата на Пеев – Габриела Славова, и майка ѝ Красимира Трифонова. На последното заседание съдът не уважи искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на Габриела Славова от „домашен арест“ в по-тежката – „задържане под стража“.

В края на януари 2024 г. градският съд пусна Славова под домашен арест, а майка ѝ Красимира Трифонова беше оставена в ареста.

