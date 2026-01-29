Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната криза

Най-малко трима души са убити при руски въздушни удари в Запорожка област.



Според местните власти, дронове са поразили няколко жилищни сгради, нанесени са сериозни щети. Критична остава обстановката в Киев, където над 610 хиляди души все още са без ток.

Украинският президент Володимир Зеленски критикува кмета на столицата Виталий Кличко, че властите в Киев не са се снабдили с генератори още преди началото на зимата.

Двамата са политически опоненти, а Кличко е смятан за потенциален кандидат-президент при бъдещи избори.