БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Водачът на товарния автомобил, участвал в тежката катастрофа край село Телиш, е с множество предишни нарушения на пътя. Това съобщи в "Денят започва" окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов, като уточни, че срещу шофьора има наложени административни санкции, включително временно отнемане на свидетелството за управление.

По думите на окръжния прокурор първоначалните данни сочат, че шофьорът на тира се е движел в рамките на разрешената скорост, а като основна версия за катастрофата се разглежда състоянието на пътната настилка.

„Потвърждавам това, което беше изнесено като информация вчера. Това са данните, с които разполагаме от огледа на местопроизшествието и от двете моторни превозни средства. Точната скорост ще бъде установена след заключението на автотехническата експертиза, която ще бъде извършена по случая. Към настоящия момент работим с версията, че товарният автомобил се е движел в рамките на ограничението за отсечката. Очевидно се касае за скорост, несъобразена със състоянието на пътното платно.“

Във връзка с твърденията на министъра и АПИ, че са предприети всички необходими действия за зимно почистване, прокурор Николов посочи какво е установено при огледа на място.

„Това, което беше фиксирано от екипа на място, е образуването на т.нар. черен лед, който е изключително опасен за водачите на моторни превозни средства. Това е състояние, при което водачите визуално не успяват да възприемат, че на асфалтовата настилка има тънко покритие от лед. То е изключително опасно. Такова беше установено на мястото.“

На въпрос дали шофьорът на тира е давал обяснения и дали има предишни нарушения, окръжният прокурор уточни следното:

„Към настоящия момент той не е разпитан официално. Проведена е беседа с полицейските служители. Да, водачът е наказван по административен ред – 16 акта и 8 фиша. Налице е и предходно отнемане на свидетелството за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Тогава това не е представлявало престъпление, тъй като концентрацията е била под 1,2 промила.“

Вижте целия разговор с Владимир Николов във видеото.

#окръжен прокурор на Плевен #Телиш #тир #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет
Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет
Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации? Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации?
Чете се за: 00:30 мин.
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева
Чете се за: 02:15 мин.
Какво се случва преброяването на водолюбивите птици Какво се случва преброяването на водолюбивите птици
Чете се за: 02:15 мин.
Столичната община въвежда нова управленска структура от 1 февруари 2026 г. Столичната община въвежда нова управленска структура от 1 февруари 2026 г.
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток
Чете се за: 00:30 мин.
По света
След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ