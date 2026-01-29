Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет

Кризата с боклука в София и днес е във фокуса на вниманието на редовното заседание на Столичния общински съвет.

В програмата на съветниците е включено да разгледат няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите граждани от кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.

В районите „Люлин” и „Красно село” към момента сметосъбирането се извършва от общинското дружество „Софекострой”.

Без сключен договор за сметосъбиране са районите „Слатина” и „Подуяне” , като боклукът там се събира от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.