Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
кризата боклука пореден уикенд доброволци почистват различни райони софия
Кризата с боклука в София и днес е във фокуса на вниманието на редовното заседание на Столичния общински съвет.

В програмата на съветниците е включено да разгледат няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите граждани от кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.

В районите „Люлин” и „Красно село” към момента сметосъбирането се извършва от общинското дружество „Софекострой”.

Без сключен договор за сметосъбиране са районите „Слатина” и „Подуяне” , като боклукът там се събира от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

