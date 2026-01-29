"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"

Руският петролен гигант "Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп".

Сделката, която възлиза на 22 млрд. долара, трябва първо да бъде одобрена от властите във Вашингтон.

Съгласно американските санкции, "Лукойл" трябваше да продаде активите си в чужбина, които включват и бургаската рафинерия "Нефтохим", а също и бензиностанциите на българска територия. Срокът за сключване на сделка беше до 28 февруари.

Продажбата е частична и руската "Лукойл" ще запази акциите си в Казахстан.