ИЗВЕСТИЯ

"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:30 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"

Джанан Дурал
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Руският петролен гигант "Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп".

Сделката, която възлиза на 22 млрд. долара, трябва първо да бъде одобрена от властите във Вашингтон.

Съгласно американските санкции, "Лукойл" трябваше да продаде активите си в чужбина, които включват и бургаската рафинерия "Нефтохим", а също и бензиностанциите на българска територия. Срокът за сключване на сделка беше до 28 февруари.

Продажбата е частична и руската "Лукойл" ще запази акциите си в Казахстан.

#чуждестранни активи #сделка за "Лукойл" #Американска компания #новини в Метрото

"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:37 мин.
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Чете се за: 00:32 мин.
След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да не се влиза в конфронтации След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да не се влиза в конфронтации
Чете се за: 00:47 мин.
Над 50 станаха смъртните случаи вследствие на студеното време в САЩ Над 50 станаха смъртните случаи вследствие на студеното време в САЩ
Чете се за: 01:37 мин.
Вашингтон не планира нова военна операция във Венецуела Вашингтон не планира нова военна операция във Венецуела
Чете се за: 01:30 мин.

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:30 мин.
По света
16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за...
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
