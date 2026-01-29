БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия

от БНТ
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Температурата на въздуха в Зимния дворец продължава да е притеснително ниска.

Фейгин
Броени дни остават до началото на Олимпийските игри в Милано/Кортина, а най-добрата ни състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин е принудена да тренира при изключително тежки условия в Зимния дворец. В предаването „Денят започва“ по БНТ Фейгин сподели как се справя с ниските температури в Зимния дворец в София.

„Миналата седмица бях принудена да тренирам на доста екстремни условия и при положение, че преди това бях на европейско първенство, където условията са супер, уникални и така нататък. И просто екстремно слизам надолу, където са минусови градуси и съответно трябваше да излизам с яке на леда, защото иначе нямам шанс да се стопля колкото и обиколки да направа. Тъй като получавах такива коментари - да направя три обиколки и вече ще се стопля. Не е така. От страни изглежда много лесна цялата ситуация, но когато си принуден да скачаш тройни скокове да се подготвяш за Олимпиада, не стоят така нещата“, коментира Фейгин.

Ниските температури са едната част на проблема. Фейгин сподели дали има проблем със самия лед.

„Със сигурност голяма роля играе температурата на въздуха в залата, тъй като тогава ледът става по-твърд. И съответно, съвсем по друг начин трябва да си наместя скоковете и техниката, така че наистина има огромно значение колко градуса е самият лед. От както си спомням още от детските години, винаги е било студено, имало е проблясъци, наистина, от време на време е било топло. Но просто не се задържа и всеки път е нещо различно. Не мога да си обясня как е възможно една седмица да са едни температури, другата седмица да са различни. Това пак не става за подготовка, защото ние трябва всеки път наново да си наместваме нещата и съответно губим време“, добави Фейгин.

Темата пред БНТ коментира и Христо Турлаков, президент на Българската федерация по кънки.

„Последно ремонт е правен преди години, може би, 2018-та година. За съжаление, климатичната инсталация, която беше монтирана, не е отговаря на изискванията да затопли залата както трябва. Ръководството на залата и Министерството на спорта ни оказват пълно съдействие и подкрепа и правят всичко възможно да затоплят колкото може по-добре залата и да предоставят колкото може по-добри условия. Проблемът е, че имаме спешна нужда от ремонт. Без ремонт нещата няма как да се подобрят“, коментира Турлаков.

Подробности вижте във видеото!

#Милано/Кортина 2026 #Александра Фейгин

